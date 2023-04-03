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ЗСУ знищили ще 610 окупантів, 13 безпілотників, танк та систему ППО, – Генштаб

Загалом Росія вже втратила в Україні більше 175 тисяч військових.

ЗСУ знищили ще 610 окупантів, 13 безпілотників, танк та систему ППО, – Генштаб
Фото: facebook/Ihor Lutsenko

Збройні сили України за минулу добу знищили ще 610 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 175 160 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 175 160 (+610) осіб ліквідовано
  • танків – 3619 (+1)
  • бойових броньованих машин – 6993 (+7)
  • артилерійських систем – 2694 (+7)
  • РСЗВ – 527 (+0)
  • засоби ППО – 280 (+1)
  • літаків - 306 (+0)
  • гелікоптерів – 291 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2262 (+13)
  • крилаті ракети – 911 (+0)
  • кораблі/катери – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн/vehicles and fuel tanks – 5553 (+16)
  • спеціальна техніка – 298 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, раніше в британській розвідці назвали причини небойових втрат росіян. Серед них – зловживання алкоголем. 

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