ЗСУ знищили ще 610 окупантів, 13 безпілотників, танк та систему ППО, – Генштаб

Загалом Росія вже втратила в Україні більше 175 тисяч військових.

Збройні сили України за минулу добу знищили ще 610 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 175 160 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.04.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 175 160 (+610) осіб ліквідовано

танків – 3619 (+1)

бойових броньованих машин – 6993 (+7)

артилерійських систем – 2694 (+7)

РСЗВ – 527 (+0)

засоби ППО – 280 (+1)

літаків - 306 (+0)

гелікоптерів – 291 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2262 (+13)

крилаті ракети – 911 (+0)

кораблі/катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн/vehicles and fuel tanks – 5553 (+16)

спеціальна техніка – 298 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, раніше в британській розвідці назвали причини небойових втрат росіян. Серед них – зловживання алкоголем.