ЗСУ знищили ще 610 окупантів, 13 безпілотників, танк та систему ППО, – Генштаб

Збройні сили України за минулу добу знищили ще 610 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 175 160 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 175 160 (+610) осіб ліквідовано
- танків – 3619 (+1)
- бойових броньованих машин – 6993 (+7)
- артилерійських систем – 2694 (+7)
- РСЗВ – 527 (+0)
- засоби ППО – 280 (+1)
- літаків - 306 (+0)
- гелікоптерів – 291 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2262 (+13)
- крилаті ракети – 911 (+0)
- кораблі/катери – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн/vehicles and fuel tanks – 5553 (+16)
- спеціальна техніка – 298 (+2).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, раніше в британській розвідці назвали причини небойових втрат росіян. Серед них – зловживання алкоголем.