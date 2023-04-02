У Хмельницькому збори проголосували за перехід Свято-Покровського кафедрального собору до ПЦУ

У місті Хмельницький під час зборів біля собору, більшістю голосів проголосували за перехід Свято-Покровського кафедрального собору УПЦ МП у ПЦУ.

Про це повідомляє Суспільне.

Зазначається, що ключі від храму передали ревізійній комісії, яку обрали городяни під час зборів у неділю ввечері.

Як повідомив голова ревізійної комісії Юрій Смаль, до собору зайшла ревізійна комісія, ЗМІ та попередній секретар храму Олександр Рибчинський. За словами Смаля, комісія описує майно. Далі церкву закриють. Богослужіння в ній до Великодня за східним обрядом проводити не будуть. Як додав Смаль, завтра, 3 квітня, представники комісії збираються подати документи про перереєстрацію релігійної громади в ОВА.

За попередніми даними, на зборах офіційно зареєструвалося 1235 осіб.

Нагадаємо, напередодні в цьому храмі відбувся конфлікт між священнослужителями УПЦ МП і добровольцем. Відео, що зафіксувало конфлікт, потрапило в мережу. В описі до відео зазначено, що священики УПЦ МП у церкві побили військового. У поліції за фактом подій відкрили кримінальне провадження. А патрульна поліція на місці події склала протокол про адміністративне правопорушення.

Увечері біля храму зібралися протестувальники, обурені інцидентом, почалися сутички.