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​Ворог намагається задіяти у Бахмуті вагнерівців та професійних десантників, – Маляр

Противник приймає емоційні рішення.

​Ворог намагається задіяти у Бахмуті вагнерівців та професійних десантників, – Маляр
Українські військові у Бахмуті
Фото: EPA/UPG

Ситуація у Бахмуті залишається напруженою: ворог намагається задіяти не лише вагнерівців, але і професійні підрозділи десантників.

Про це повідомляє у Facebook заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“Непомірно високі втрати особового складу ворога не зупиняють. Рішення приймаються емоційно. Нашим оборонцям доводиться у складних умовах зупиняти просування противника”, – розповіла Маляр.

Вона додала, що кожне військове рішення українських військових є виваженим. У зоні бойових дій працює командування оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця”, яке повністю володіє оперативною ситуацією на місці.

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“Реагування на поточну ситуацію здійснюється грамотно з урахуванням всіх обставин, задач та принципу військової доцільності. Довіряємо нашим військовим”, – сказала вона.

Нагадаємо, вчора росіяни завдали 232 удари з різних типів артилерії по позиціях українських захисників на Бахмутському напрямку. Відбулось 35 бойових зіткнень. ЗСУ ліквідували на Бахмутському напрямку 131 окупанта та поранили ще 139.

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