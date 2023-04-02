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Російські окупанти обстріляли Курахівську ТЕС

Наразі здійснюються перепідключення споживачів.

Російські окупанти обстріляли Курахівську ТЕС
Фото: EPA/UPG

У результаті обстрілу російськими військами Курахівської ТЕС порушено електропостачання по 3-м електромережам, які забезпечують живлення Покровського району. 

Про це у Телеграм повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Також виникла перерва протягом 10 хвилин в електропостачанні Краматорського енерговузла - наразі вже здійснено відновлення. Наразі здійснюються перепідключення споживачів Покровського району на альтернативні мережі електропостачання", - написав Кириленко.

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Нагадаємо, що росіяни вранці у неділю, 2 квітня, обстріляли Костянтинівку. Внаслідок обстрілу є шестеро загиблих, 8 поранених. Пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, 8 приватних будинків, дитячий дошкільний заклад, будівля податкової інспекції, газові труби, 3 автомобілі.

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