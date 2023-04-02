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ЗСУ зупинили просування ворога на Лимано-Куп'янському напрямку, - Череватий

Найбільш гарячою точкою залишається Бахмут.

ЗСУ зупинили просування ворога на Лимано-Куп'янському напрямку, - Череватий
Сергій Череватий

Російські окупанти трохи збільшили активність на Лимано-Куп'янському напрямку

Про це в телеефірі повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

"Ми чекали на це, знали про їхні наміри і, по суті, зупинили їх просування на серйозному оперативному рівні", – сказав Череватий.

За його словами, найбільш гарячою точкою на сході країни залишається Бахмут.

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Нагадаємо, що щонайменше троє людей загинули, шестеро поранені під час обстрілу у Костянтинівці Донецької області.

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