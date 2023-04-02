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У британській розвідці назвали причини небойових втрат росіян

Із алкоголізмом пов'язана украй висока кількість летальних випадків.

У британській розвідці назвали причини небойових втрат росіян
Фото: скрин відео

Крім бойових втрат у російській армії на війні з Україною є велика кількість втрат, які мають інші причини. Серед них - алкоголізм, низька дисципліна, дорожні аварії, переохолодження.

Про це йдеться у новому звіті розвідки Британії у Twitter.

За її даними, значна частина смертей російських окупантів має небойові причини. Зокрема – вживання міцних напоїв. Із цим пов'язана украй висока кількість летальних випадків, а також злочинів та інших інцидентів. Цю статистику оприлюднюють самі росіяни, йдеться у звіті.

Губить окупантів не лише пиятика, але й необережне поводження зі зброєю, ДТП і недотримання правил поведінки за певних погодних умов, що призводить до переохолодження.

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Нагадаємо, що загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 по 2 квітня 2023 орієнтовно склали 174 550 осіб. Минулої доби захисники ліквідували ще 560 окупантів.  

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