У британській розвідці назвали причини небойових втрат росіян

Крім бойових втрат у російській армії на війні з Україною є велика кількість втрат, які мають інші причини. Серед них - алкоголізм, низька дисципліна, дорожні аварії, переохолодження.

Про це йдеться у новому звіті розвідки Британії у Twitter.

За її даними, значна частина смертей російських окупантів має небойові причини. Зокрема – вживання міцних напоїв. Із цим пов'язана украй висока кількість летальних випадків, а також злочинів та інших інцидентів. Цю статистику оприлюднюють самі росіяни, йдеться у звіті.

Губить окупантів не лише пиятика, але й необережне поводження зі зброєю, ДТП і недотримання правил поведінки за певних погодних умов, що призводить до переохолодження.

Нагадаємо, що загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 по 2 квітня 2023 орієнтовно склали 174 550 осіб. Минулої доби захисники ліквідували ще 560 окупантів.