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Окупанти збирають техніку поблизу Верхньоторецького на Донеччині

Накопичення ворожих сил помічено неподалік Красногорівки та Авдіївки.

Окупанти збирають техніку поблизу Верхньоторецького на Донеччині
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти збирають військову техніку в районі Верхньоторецького Донецької області. 

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський.

"За даними розвідки, у районі Верхньоторецького спостерігається накопичення техніки", – сказав він.

За його словами, можливо, що росіяни найближчим часом спробують звідти здійснити "більш потужні бойові рухи".

Фото: Deepstate

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Нагадаємо, що українські військові витіснили росіян з деяких позицій на Донецькому напрямку.

За минулу добу внаслідок обстрілів військ РФ у Донецькій області є 5 поранених мирних жителів

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