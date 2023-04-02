Окупанти збирають техніку поблизу Верхньоторецького на Донеччині

Російські окупанти збирають військову техніку в районі Верхньоторецького Донецької області.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський.

"За даними розвідки, у районі Верхньоторецького спостерігається накопичення техніки", – сказав він.

За його словами, можливо, що росіяни найближчим часом спробують звідти здійснити "більш потужні бойові рухи".

Фото: Deepstate

Нагадаємо, що українські військові витіснили росіян з деяких позицій на Донецькому напрямку.

За минулу добу внаслідок обстрілів військ РФ у Донецькій області є 5 поранених мирних жителів.