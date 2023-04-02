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У храмі Святої Софії відбувся перший випуск військових капеланів

Диплом про спеціальну підготовку отримала перша жінка-капелан, молодший лейтенант Олександра Андріяшина.

У храмі Святої Софії відбувся перший випуск військових капеланів
Фото: https://t.me/annamaliar/608

У храмі Святої Софії Премудрості Божої відбувся перший випуск військових капеланів. 

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Зокрема, диплом про спеціальну підготовку отримала перша жінка-капелан, молодший лейтенант Олександра Андріяшина, представниця “Євангельських християн”. 

Олександра Андріяшина
Фото: Телеграм Ганни Маляр
Олександра Андріяшина

“Нам потрібна велика армія капеланів, людей світла і сильного духу, котрі будуть підтримувати українських захисників і захисниць. На фронті стає зрозуміло, що невіруючих бійців немає. Неважливо, з якими переконаннями вони туди прийшли. Коли ціною власного життя захищаєш свою родину, державу – дуже важливо, щоб було на що спиратися”, − написала Маляр у своєму телеграм-каналі

Вона додала, що капелани – саме ті люди, на яких може спиратися наша армія. 

Фото: Телеграм Ганни Маляр

Нагадаємо, перші військові капелани проходили навчання та відповідну військову підготовку у Військовому інституті КНУ імені Тараса Шевченка.

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