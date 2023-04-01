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Унаслідок обстрілу РФ у Запоріжжі пошкоджено 86 приватних будинків

Представники міських служб та волонтери продовжували ліквідацію наслідків вчорашнього обстрілу.

Унаслідок обстрілу РФ у Запоріжжі пошкоджено 86 приватних будинків
Фото: Запорізька міська рада

Унаслідок учорашньої ракетної атаки у Запоріжжі пошкоджено 86 приватних будинків.

Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Представники міських служб та волонтери сьогодні продовжували займатися ліквідацією наслідків обстрілу.

“Виконувався демонтаж пошкоджених конструкцій та ремонт покрівель з використанням шиферу і профнастилу. Комунальники "закривали" вікна OSB і обрізали дерева, які заважали відновлювати дахи. На цей час вже зібрано і вивезено 45,5 тон будівельного сміття”, − йдеться у повідомленні.

З міського резерву мешканці постраждалих будинків отримали шифер, плівку, дошки та балки.

Соціальні працівники та представники гуманітарної місії “Проліска” надали людям гуманітарну допомогу.

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Нагадаємо, вчора вночі окупанти атакували Запоріжжя ракетами. Жертв унаслідок обстрілів не було.

Запоріжжя, яке розташоване неподалік лінії фронту, російські війська регулярно обстрілюють, зокрема, переробленими для наземного використання ракетами С-300.

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