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В Авдіївці залишається близько 1900 мешканців

Евакуація відбувається під координацією Донецької ОВА.

В Авдіївці залишається близько 1900 мешканців

В Авдіївці залишається близько 1900 мешканців. Про це повідомили у Національній поліції України.

Евакуація відбувається під координацією Донецької ОВА, також задіяно також рятувальників ДСНС. 

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Більшість з тих, хто залишився у місті, живуть у приватному секторі в старій частині міста. 

Окрім евакуаційої групи “Білі Янголи”, до “червоної зони” спрямовано зведені загони поліції. Завдання правоохоронців – миттєва допомога населенню під час авіаударів та артилерійських атак, кількість яких значно зросла.

Нагадаємо, сьогодні вдень ворог завдав по Авдіївці ракетного авіаудару. Раніше у місті під вогнем російської армії загинули 5-місячний хлопчик та його бабуся.

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