В Авдіївці залишається близько 1900 мешканців. Про це повідомили у Національній поліції України.

Евакуація відбувається під координацією Донецької ОВА, також задіяно також рятувальників ДСНС.

Більшість з тих, хто залишився у місті, живуть у приватному секторі в старій частині міста.

Окрім евакуаційої групи “Білі Янголи”, до “червоної зони” спрямовано зведені загони поліції. Завдання правоохоронців – миттєва допомога населенню під час авіаударів та артилерійських атак, кількість яких значно зросла.

Нагадаємо, сьогодні вдень ворог завдав по Авдіївці ракетного авіаудару. Раніше у місті під вогнем російської армії загинули 5-місячний хлопчик та його бабуся.