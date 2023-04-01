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Поліцейські показали відео евакуації людей з Авдіївки

В Авдіївці залишається зараз близько 1900 мешканців.

Поліцейські показали відео евакуації людей з Авдіївки
Фото: Скрін з відео

Поліцейські провели евакуацію людей з прифронтової Авдіївки у Донецькій області.

Як йдеться у повідомленні Нацполіції, евакуаційна група "Білий Янгол" вивозить мешканців на бронеавтомобілі та супроводжує тих, хто виїжджає на власному транспорті. 

"Щоб допомогти всім і максимально швидко реагувати на обстріли, поліція сформувала додаткові екіпажі. В Авдіївці залишається близько 1900 мешканців. Більшість з них живуть у приватному секторі в старій частині міста. Вулиці Авдіївки – вимерлі. Люди виходять з укриттів тільки за їжею, водою або в лікарню. Але кожен вихід – смертельний ризик", - йдеться у повідомленні.

Цього разу поліцейські евакуювали літніх людей, яких попросили забрати їхні родичі, що виїхали раніше. Один з мешканців спершу посадив на евакуаційний борт кішку та собаку. 

"Нещодавно жінка загинула, коли пішла до свердловини набрати води. Чоловік отримав поранення", - розповів член екіпажу "Білий Янгол" Геннадій Юдін.

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Нагадаємо, що в Авдіївці під вогнем російської армії загинули 5-місячний хлопчик та його бабуся.

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