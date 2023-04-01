В Авдіївці залишається зараз близько 1900 мешканців.

Поліцейські провели евакуацію людей з прифронтової Авдіївки у Донецькій області.

Як йдеться у повідомленні Нацполіції, евакуаційна група "Білий Янгол" вивозить мешканців на бронеавтомобілі та супроводжує тих, хто виїжджає на власному транспорті.

"Щоб допомогти всім і максимально швидко реагувати на обстріли, поліція сформувала додаткові екіпажі. В Авдіївці залишається близько 1900 мешканців. Більшість з них живуть у приватному секторі в старій частині міста. Вулиці Авдіївки – вимерлі. Люди виходять з укриттів тільки за їжею, водою або в лікарню. Але кожен вихід – смертельний ризик", - йдеться у повідомленні.

Цього разу поліцейські евакуювали літніх людей, яких попросили забрати їхні родичі, що виїхали раніше. Один з мешканців спершу посадив на евакуаційний борт кішку та собаку.

"Нещодавно жінка загинула, коли пішла до свердловини набрати води. Чоловік отримав поранення", - розповів член екіпажу "Білий Янгол" Геннадій Юдін.

Нагадаємо, що в Авдіївці під вогнем російської армії загинули 5-місячний хлопчик та його бабуся.