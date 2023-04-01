Зброю було знищено разом із боєкомплектом.

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Фото: Скрін з відео

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав як відбувається знищення ворожих цілей за допомогою легкої британської 105-мм гаубиці L119.

Про це Залужний написав у Facebook.

"Бойове завдання у виконанні наших артилеристів за допомогою британської гармати L119. Знищили ворожий СПГ-9 "Спис" разом із боєкомплектом. А також пошкодили ворожий міномет 2В9 "Васильок", - написав Залужний.

Зазначимо, що гаубиця L119 з липня 2022 року використовується Збройними силами України для відбиття російської агресії.

Нагадаємо, що 30 березня у районі Бахмута Донецької області Збройні сили знищили ворожий склад боєкомплекту та військову техніку росіян.