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Залужний показав, як гаубиця L119 знищує озброєння росіян

Зброю було знищено разом із боєкомплектом.

Залужний показав, як гаубиця L119 знищує озброєння росіян
Фото: Скрін з відео

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав як відбувається знищення ворожих цілей за допомогою легкої британської 105-мм гаубиці L119.

Про це Залужний написав у Facebook. 

"Бойове завдання у виконанні наших артилеристів за допомогою британської гармати L119. Знищили ворожий СПГ-9 "Спис" разом із боєкомплектом. А також пошкодили ворожий міномет 2В9 "Васильок", - написав Залужний.

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Зазначимо, що гаубиця L119 з липня 2022 року використовується Збройними силами України для відбиття російської агресії.

Нагадаємо, що 30 березня у районі Бахмута Донецької області Збройні сили знищили ворожий склад боєкомплекту та військову техніку росіян.

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