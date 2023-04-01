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Українців закликають не використовувати російські чат-боти для пошуку полонених

Вони можуть використовувати листування для психологічного тиску.

Українців закликають не використовувати російські чат-боти для пошуку полонених
Обмін полоненими (архівне фото)
Фото: Андрій Єрмак

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими застерігають від використання різних російських чат-ботів для пошуку українців у полоні.

Про це Коордштаб повідомляє у Telegram-каналі.

Зазначається, що днями відбулася зустріч з родинами військовослужбовців Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. На запитання відповіли представники Коордштабу та Збройних сил України. Сторони обговорили надання медичної допомоги пораненим у полоні.

"Координаційний штаб не завжди може повідомити рідним місця утримання полонених, навіть якщо володіє певною інформацією. Вона потребує ретельної перевірки. Адже ворог намагається ввести в оману наших людей перед обміном. Наприклад, під час переклички навмисне називати прізвища людей, яких немає в цьому місці утримання. Захисники в різних камерах не можуть цього перевірити", - йдеться в повідомленні.

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Представник Штабу застеріг рідних щодо використання різних російських чат-ботів для пошуку наших людей у полоні.

"Не забувайте, що ви спілкуватиметеся з особами, які обов’язково намагатимуться використати ваш біль. Можуть шантажувати. Крім того, вони можуть використовувати листування для психологічного тиску. Показувати повідомлення полоненому і казати: «Бачиш, ми листуємося з твоєю дружиною, а Україна не хоче тебе забирати». Усе це маніпуляції. Ми готові забрати всіх", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше в Координаційному штабі розповіли, що треба робити у разі зникнення військового.

За рік повномасштабної війни з РФ вдалося здійснити 38 обмінів полоненими.

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