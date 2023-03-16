У Координаційному штабі розповіли, що треба робити у разі зникнення військового

Протягом трьох днів після надходження інформації про зникнення військовослужбовця його частина зв’язується з правоохоронними органами для відкриття кримінального провадження.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

У штабі відбулася зустріч із родинами військовослужбовців Луганського прикордонного загону імені Героя України полковника Євгена Пікуса.

За словами представника штабу, раніше Росія погодила певну кількість людей, яких мали повернути під час кількох попередніх обмінів, проте вкотре не дотрималася домовленостей, тож ці захисники досі перебувають у полоні. Водночас команда Коордштабу продовжує працювати, щоб повернути додому всіх полонених.

Представник Держприкордонслужби пояснив алгоритм дій військової частини в разі зникнення людини.

"Якщо з’являється інформація про зникнення військовослужбовця, починаємо службове розслідування й проводимо опитування свідків – де, хто востаннє його бачив. Командир призначає пошукові заходи, якщо це реально, бо людина може зникнути на території, де тривають бої або на захопленій ворогом ділянці", – розповів він.

Для пошуку зниклих також застосовуються безпілотники. Протягом трьох днів військова частина зв’язується з правоохоронними органами для відкриття кримінального провадження і передає інформацію Східному регіональному управлінню ДПСУ. Далі надсилається запит до Координаційного штабу щодо інформації про полон, потім – передача всіх відомостей до органу, який веде слідство.

Представник ДПСУ додав, що є складність зі службовими розслідуваннями щодо зникнення людей у районі Бахмута. У зв’язку з інтенсивністю бойових дій термін розслідування подій на цьому напрямку продовжено до 30 днів.

"Представник штабу запевнив: якщо людина внесена до єдиного реєстру Оборонців Національного інформаційного бюро, держава зробить все можливе для повернення її додому", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за рік повномасштабної війни з РФ вдалося здійснити 38 обмінів полоненими.

Станом на 22 лютого в полоні у росіян знаходилися щонайменше 963 цивільних заручники. Мінреінтеграції також проводить аудит списків цивільних заручників.