Міноборони Великої Британії назвало країни, які беруть участь у тренуваннях ЗСУ

Девʼять країн-союзниць беруть участь у тренуваннях українських військових на території Великої Британії.
Це, крім Британії, Швеція, Канада, Нідерланди, Данія, Нова Зеландія, Литва, Австралія, Норвегія та Фінляндія.
"Дев’ять країн-партнерів об’єдналися, щоб навчати українських новобранців за програмою навчання під керівництвом Великобританії", – повідомили в британському міністерстві оборони.
🇬🇧 - UK— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 16, 2023
🇸🇪 - Sweden
🇨🇦 - Canada
🇳🇱 - Netherlands
🇩🇰 - Denmark
🇳🇿 - New Zealand
🇱🇹 - Lithuania
🇦🇺 - Australia
🇳🇴 - Norway
🇫🇮 - Finland
Nine partner nations have come together to train Ukrainian recruits on the UK-led training programme.
🇺🇦#StandWithUkraine pic.twitter.com/qM2CO6Joks
Це – не єдина програма навчань для ЗСУ. У межах програми Євросоюзу EUMAM українці тренуються, зокрема, на території Польщі. Користуванню танками Leopard захисники вчилися в Німеччині та у Іспанії, а на території Литви були тренування з використання радарів.