Міноборони Великої Британії назвало країни, які беруть участь у тренуваннях ЗСУ

Йдеться про навчання, організовані британською армією на території Сполученого Королівства.

Девʼять країн-союзниць беруть участь у тренуваннях українських військових на території Великої Британії.

Це, крім Британії, Швеція, Канада, Нідерланди, Данія, Нова Зеландія, Литва, Австралія, Норвегія та Фінляндія.

"Дев’ять країн-партнерів об’єдналися, щоб навчати українських новобранців за програмою навчання під керівництвом Великобританії", – повідомили в британському міністерстві оборони.

🇬🇧 - UK

🇸🇪 - Sweden

🇨🇦 - Canada

🇳🇱 - Netherlands

🇩🇰 - Denmark

🇳🇿 - New Zealand

🇱🇹 - Lithuania

🇦🇺 - Australia

🇳🇴 - Norway

🇫🇮 - Finland



Nine partner nations have come together to train Ukrainian recruits on the UK-led training programme.



🇺🇦#StandWithUkraine pic.twitter.com/qM2CO6Joks — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 16, 2023

Це – не єдина програма навчань для ЗСУ. У межах програми Євросоюзу EUMAM українці тренуються, зокрема, на території Польщі. Користуванню танками Leopard захисники вчилися в Німеччині та у Іспанії, а на території Литви були тренування з використання радарів.