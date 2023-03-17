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Міноборони Великої Британії назвало країни, які беруть участь у тренуваннях ЗСУ

Йдеться про навчання, організовані британською армією на території Сполученого Королівства. 

Девʼять країн-союзниць беруть участь у тренуваннях українських військових на території Великої Британії. 

Це, крім Британії, Швеція, Канада, Нідерланди, Данія, Нова Зеландія, Литва, Австралія, Норвегія та Фінляндія.

"Дев’ять країн-партнерів об’єдналися, щоб навчати українських новобранців за програмою навчання під керівництвом Великобританії", – повідомили в британському міністерстві оборони. 

Це – не єдина програма навчань для ЗСУ. У межах програми Євросоюзу EUMAM українці тренуються, зокрема, на території Польщі. Користуванню танками Leopard захисники вчилися в Німеччині та у Іспанії, а на території Литви були тренування з використання радарів. 

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