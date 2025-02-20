Глава МЗС Великобританії Девід Ламмі не бачить прагнення Росії до миру

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Ламмі вислухав виступ глави МЗС РФ Сергія Лаврова на зустрічі дипломатів G20 у ПАР і заявив, що не бачить прагнення Росії до миру в Україні.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

“Зрілі країни вчаться на своїх колоніальних невдачах і війнах, і європейцям було чому навчитися протягом поколінь і століть. Але я боюся, що Росія нічому не навчилася. Я уважно слухав міністра Лаврова. Сподівався почути співчуття невинним жертвам агресії, почути якусь готовність шукати міцного миру. Те, що я почув, було логікою імперіалізму, одягненою в реальну політику, і я кажу вам усім, що ми не повинні дивуватися, але й не повинні бути обдуреними”, – заявив він.

Міністр наголосив, що світ перебуває на вирішальному етапі цієї війни, і Росія стоїть перед випробуванням.

“Якщо Путін серйозно налаштований на довготривалий мир, це означає пошук шляху вперед, який поважає суверенітет України і Статут ООН, який забезпечує надійні гарантії безпеки, який відкидає царський імперіалізм, і Британія готова слухати. Але ми очікуємо почути більше, ніж втомлені вигадки російського джентльмена”, – підкреслив Ламмі.

Глава британської дипломатії запевнив, що в Україні єдиним справедливим і тривалим миром буде мир, який узгоджуватиметься зі Статутом ООН.

Сергій Лавров на зустрічі з колегами G20 заявив, що у Європі “бездумне розширення” НАТО вилилося в “українську кризу”. За його словами, завершенню конфлікту перешкоджає “безконтрольна фінансова підтримка та накачування озброєнням відверто расистського київського режиму його покровителями”.