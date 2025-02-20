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Глава МЗС Великобританії Девід Ламмі не бачить прагнення Росії до миру

Такі висновки Ламмі зробив після виступу Сергія Лаврова.

Глава МЗС Великобританії Девід Ламмі не бачить прагнення Росії до миру
Девід Ламмі
Фото: David Lammy в X

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Ламмі вислухав виступ глави МЗС РФ Сергія Лаврова на зустрічі дипломатів G20 у ПАР і заявив, що не бачить прагнення Росії до миру в Україні.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

“Зрілі країни вчаться на своїх колоніальних невдачах і війнах, і європейцям було чому навчитися протягом поколінь і століть. Але я боюся, що Росія нічому не навчилася. Я уважно слухав міністра Лаврова. Сподівався почути співчуття невинним жертвам агресії, почути якусь готовність шукати міцного миру. Те, що я почув, було логікою імперіалізму, одягненою в реальну політику, і я кажу вам усім, що ми не повинні дивуватися, але й не повинні бути обдуреними”, – заявив він.

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Міністр наголосив, що світ перебуває на вирішальному етапі цієї війни, і Росія стоїть перед випробуванням.

“Якщо Путін серйозно налаштований на довготривалий мир, це означає пошук шляху вперед, який поважає суверенітет України і Статут ООН, який забезпечує надійні гарантії безпеки, який відкидає царський імперіалізм, і Британія готова слухати. Але ми очікуємо почути більше, ніж втомлені вигадки російського джентльмена”, – підкреслив Ламмі.

Глава британської дипломатії запевнив, що в Україні єдиним справедливим і тривалим миром буде мир, який узгоджуватиметься зі Статутом ООН.

Сергій Лавров на зустрічі з колегами G20 заявив, що у Європі “бездумне розширення” НАТО вилилося в “українську кризу”. За його словами, завершенню конфлікту перешкоджає “безконтрольна фінансова підтримка та накачування озброєнням відверто расистського київського режиму його покровителями”.

  • Американська делегація на чолі з держсекретарем Марко Рубіо зустрілася з росіянами на чолі з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.
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