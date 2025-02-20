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Зеленський обговорив з Прем'єркою Данії постачання та виготовлення зброї

Президент України подякував Метте Фредеріксен за допомогу.

Зеленський обговорив з Прем'єркою Данії постачання та виготовлення зброї
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен обговорив постачання зброї та поядкував за допомогу Україні. 

Про це Президент повідомив у мережі Х.

"Дуже хороша розмова з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Як і завжди, обговорюємо європейські справи разом, з усіма партнерами, саме так – поважний діалог, повне взаєморозуміння. Подякував за постачання зброї та спільне виробництво, яке збільшуємо. Метте поінформувала про свої розмови з іншими лідерами", – зазначив Зеленський.

Президент додав, що Україна цінує позицію щодо справжнього миру – "миру, якого ми всі хочемо, миру, заради якого працюємо, миру, який маємо надійно гарантувати".

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