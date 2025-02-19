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Низка лідерів ЄС заступилася за Зеленського. Лунають заяви на підтримку і від конгресменів США

Зеленський у соцмережі Х висловив вдячність.

Низка лідерів ЄС заступилася за Зеленського. Лунають заяви на підтримку і від конгресменів США
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Після того, як президент США Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського «диктатором», оскільки в Україні не проводять вибори через війну з РФ, низка лідерів Європи стала на захист українського гаранта.

Так, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна «вже майже три роки захищається від нещадної російської агресії» і що «просто неправильно та небезпечно позбавляти президента Зеленського демократичної легітимності». 

«Це правда: Володимир Зеленський – обраний глава держави Україна. Той факт, що чергові вибори не можуть проводитись у розпал війни, відповідає вимогам Конституції України та виборчого законодавства. Ніхто не повинен стверджувати протилежне», - вважає канцлер.

Президент Чехії Петр Павел риторично запитав про те, яку «цінність матимуть вибори, проведені у країні, що протягом трьох років обороняється від агресії сусідньої ядерної держави?» 

«Як організувати вибори, коли п'ята частина території загарбана окупаційними військами, а вся країна зазнає щоденних обстрілів? Щоб назвати президента такої країни диктатором, потрібна велика частка цинізму», - вважає Павел.

Пролунали заяви на підтримку і від премʼєр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стьоре, президента Фінляндії Александра Стубба.

Майк Пенс, який за першого президентства Трампа був його віцепрезидентом, заявив: «Пане президенте, не Україна «починала» цю війну. Росія розпочала неспровоковане та жорстоке вторгнення, забравши сотні тисяч життів. Дорога до миру повинна будуватися на правді».

Конгресмен від Республіканської партії США Майк Лоулер наголосив, що «Володимир Путін — підлий диктатор і бандит, який співпрацював із Китаєм та Іраном, щоб підірвати та дестабілізувати США, Європу, Ізраїль та вільний світ» і що він «не наш друг і не наш союзник».

«Щодо виборів, то, звісно, Україна має провести вільні та чесні вибори, але ця вимога, яка виходить від Путіна та Росії, є одночасно і смішною, і корисливою. Росія продовжує впливати на вибори та втручатися у них по всій Східній Європі, і їй не можна дозволяти встановлювати маріонетку та апологета Путіна просто для того, щоб захопити контроль зсередини», - наголосив конгресмен.

Володимир Зеленський на своїй стрінці у Х висловив вдячність за підтримку.

  • 19 лютого Трамп у своїй соцмережі назвав Зеленського «диктатором» і укотре повторив російський наратив про необхідність провести вибори навіть попри війну.
  • Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що готовий говорити про вибори в Україні. Але українці цього не хочуть і бояться. Крім того, вибори під час воєнного стану заборонені Конституцією. 
  • Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Володимир Зеленський був обраний на демократичних виборах. Також Стефанчук запевнив, що вибори в Україні відбудуться, а ось "рашистський ворог не може і не буде нам нічого диктувати".
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