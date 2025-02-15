Зеленський: "Кличко чудовий спортсмен, але я не знав, що він чудовий промовець"

Модераторка розмови сказала, що київський мер нібито критикував президента за те, що він не проводить вибори. Але публічних заяв на підтримку проведення виборів мер не робив.

Президент Володимир Зеленський готовий говорити про вибори в Україні. Але українці цього не хочуть і бояться, сказав президент на Мюнхенській безпековій конференції.

За словами Зеленського, зараз він зосереджується на виживанні, а не на виборах. Президент вважає, що головне питання зараз полягає у тому, як врятувати свою країну.

Модераторка заходу запитала про вибори, зазначивши, що його за відсутність виборів і за багато інших речей нібито критикують мер Києва Віталій Кличко, інші політики і представники громадського суспільства. Однак цього місяця Кличко на публічному заході говорив, що зараз варто думати про війну, а політичні виборчі процеси в країні вже розпочалися.

"Кличко чудовий спортсмен, але я не знав, що він чудовий промовець. Я поважаю його. Я зосереджуюся на тому, щоб вижити. Щоб країна вижила. Я роблю все, що можу, починаючи з різних діалогів, під час ковіду. Половина мого президентського часу припала на ковід, а інша половина – на Путіна", – сказав Зеленський.