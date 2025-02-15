Зеленський: "Кличко чудовий спортсмен, але я не знав, що він чудовий промовець"

Президент Володимир Зеленський готовий говорити про вибори в Україні. Але українці цього не хочуть і бояться, сказав президент на Мюнхенській безпековій конференції.
За словами Зеленського, зараз він зосереджується на виживанні, а не на виборах. Президент вважає, що головне питання зараз полягає у тому, як врятувати свою країну.
Модераторка заходу запитала про вибори, зазначивши, що його за відсутність виборів і за багато інших речей нібито критикують мер Києва Віталій Кличко, інші політики і представники громадського суспільства. Однак цього місяця Кличко на публічному заході говорив, що зараз варто думати про війну, а політичні виборчі процеси в країні вже розпочалися.
"Кличко чудовий спортсмен, але я не знав, що він чудовий промовець. Я поважаю його. Я зосереджуюся на тому, щоб вижити. Щоб країна вижила. Я роблю все, що можу, починаючи з різних діалогів, під час ковіду. Половина мого президентського часу припала на ковід, а інша половина – на Путіна", – сказав Зеленський.
- Вибори під час воєнного стану заборонені Конституцією.
- У листопаді 2024, згідно з опитуванням КМІС, не підтримували проведення виборів президента 42% респондентів, скоріше не підтримували – 18%, однозначно підтримували – 22%, скоріше підтримували – 14%.
- Більше на цю тему – у матеріалі "Вибори у 2025-му? У владі обговорюють можливі сценарії".