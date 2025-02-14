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Зеленський зустрівся з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен

Під час зустрічі обговорили, зокрема, протидію російському тіньовому флоту.

Зеленський зустрівся з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен
Метте Фредеріксен і Володимир Зеленський (архівне фото)
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

“Обговорили координацію позицій із партнерами, оборонну допомогу, протидію російському тіньовому флоту та як зберегти європейську єдність і спільними зусиллями досягти справедливого й тривалого миру”, - розповів президент України. 

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Володимир Зеленський також подякував за данську модель щодо прямих інвестицій в українське оборонне виробництво, яка вже рік успішно реалізується. 

Глава держави наголосив, що Україна очікує, що 16-й пакет санкцій ЄС стосуватиметься російської нафти і всього тіньового флоту, а також капітанів і членів екіпажів.

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