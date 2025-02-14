Зеленський зустрівся з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен

Під час зустрічі обговорили, зокрема, протидію російському тіньовому флоту.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

“Обговорили координацію позицій із партнерами, оборонну допомогу, протидію російському тіньовому флоту та як зберегти європейську єдність і спільними зусиллями досягти справедливого й тривалого миру”, - розповів президент України.

Володимир Зеленський також подякував за данську модель щодо прямих інвестицій в українське оборонне виробництво, яка вже рік успішно реалізується.

Глава держави наголосив, що Україна очікує, що 16-й пакет санкцій ЄС стосуватиметься російської нафти і всього тіньового флоту, а також капітанів і членів екіпажів.