У ЄС відреагували на закиди віцепрезидента США у бік європейської демократії

Після того, як віцепрезидент США Джей Ді Венс на Мюнхенській безпековій конференції розкритикував Європу за "обмеження свободи слова" і, зокрема, протидію дезінформації, з’явилася низка публічних реакцій від високопосадовців ЄС і представників країн-членів.

Так, глава євродипломатії Кая Каллас сказала, що складається враження, ніби Вашингтон «намагається затіяти сварку» з Європою, але «ми не хочемо починати бійки зі своїми друзями», цитує дипломата The Guardian.

Міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард, коментуючи закид Венса щодо арешту антиісламського активіста, сказала, що «я не переглядаю рішення незалежних судів».

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав «неприйнятною» репліку Венса щодо європейської демократії, пише The Financial Times.

«Ця демократія була поставлена під сумнів віцепрезидентом США... Він порівнює стан Європи з тим, що відбувається в автократіях. Це неприйнятно», - заявив Пісторіус.