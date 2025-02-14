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Глава Мюнхенської конференції заявив, що “жодного представника російського уряду” не акредитували

Раніше Трамп заявив, що на Мюнхенській безпековій конференції відбудеться зустріч за участю представників України та Росії.

Глава Мюнхенської конференції заявив, що “жодного представника російського уряду” не акредитували
Крістоф Гойсген
Фото: EPA/UPG

Глава Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген (Christoph Heusgen) заявив, що жодних представників Росії не було акредитовано на захід, передає “Європейська правда”.

Гойсген "з обережністю" ставиться до заяви Вашингтона про те, що в Мюнхені заплановані переговори між "високопоставленими" представниками США і Росії. 

"Ми не акредитували жодного представника російського уряду. Без акредитації сюди не потрапиш", – заявив він.

Глава Мюнхенської безпекової конференції також пояснив, що представники німецького уряду повідомили йому, що жодних віз не було видано.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив про заплановану зустріч за участю представників США, України та Росії.

"Буде зустріч у Мюнхені завтра. Там буде Росія з нашими людьми. Україна також запрошена, до речі. Я не певен, хто яку країну представлятиме. Але (це будуть, – ред.) високопосадовці з Росії, України та США", – сказав Трамп.

У програмі конференції вказана лише Юлія Навальна, яка не мешкає в Росії. Вона братиме участь у дискусії про російські репресії. 

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