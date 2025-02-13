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Дональд Трамп заявив, що хоче повернення Росії до “Великої сімки”

Трамп назвав виключення РФ з G7 помилкою.

Дональд Трамп заявив, що хоче повернення Росії до “Великої сімки”
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп прокоментував повернення РФ до G7, повідомляє Радіо Свобода”.

Дональд Трамп заявив, що хоче повернення РФ до G7. 

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“Президент США назвав виключення держави “помилкою”. Раніше це об’єднання було відоме як G8, але Росію з нього виключили після вторгнення в Україну в 2014 році”, - йдеться у повідомленні.

  • В 2019 році президент США Дональд Трамп заявив, що він "безумовно" може підтримати повернення Росії до складу "Великої сімки". 
  • За його словами, Обама вигнав Путіна зі складу групи, "тому що [Путін його] перехитрував". Президент США додав, що група "повинна стати "Великою вісімкою", тому що багато питань, які ми там обговорюємо, стосуються Росії", - цитує Трампа агентство Reuters.
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