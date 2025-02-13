Дональд Трамп заявив, що хоче повернення Росії до “Великої сімки”

Президент США Дональд Трамп прокоментував повернення РФ до G7, повідомляє Радіо Свобода”.

Дональд Трамп заявив, що хоче повернення РФ до G7.

“Президент США назвав виключення держави “помилкою”. Раніше це об’єднання було відоме як G8, але Росію з нього виключили після вторгнення в Україну в 2014 році”, - йдеться у повідомленні.