Дональд Трамп заявив, що хоче повернення Росії до “Великої сімки”

Президент США Дональд Трамп прокоментував повернення РФ до G7, повідомляє Радіо Свобода”.
Дональд Трамп заявив, що хоче повернення РФ до G7.
“Президент США назвав виключення держави “помилкою”. Раніше це об’єднання було відоме як G8, але Росію з нього виключили після вторгнення в Україну в 2014 році”, - йдеться у повідомленні.
- В 2019 році президент США Дональд Трамп заявив, що він "безумовно" може підтримати повернення Росії до складу "Великої сімки".
- За його словами, Обама вигнав Путіна зі складу групи, "тому що [Путін його] перехитрував". Президент США додав, що група "повинна стати "Великою вісімкою", тому що багато питань, які ми там обговорюємо, стосуються Росії", - цитує Трампа агентство Reuters.