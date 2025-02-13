"Мільярди, виведені під час війни": Зеленський пояснив санкції проти Порошенка

Президент Володимир Зеленський пояснив застосування санкцій проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Віктора Медведчука, Костянина Жеваго, Геннадія Боголюбова. У спілкуванні з журналістами під час візиту на АЕС він сказав, що ці обмежувальні заходи не будуть останніми, і що впровадили їх через виведення мільярдів гривень під час війни, передає Суспільне.

За словами президента, ці дані отримані фінансовим моніторингом. Він також сказав, що Порошенко і Медведчук – "партнери у цьому кейсі".

"Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг нічого нам не показував. Я це не бачив, а як було до мене, складно сказати. Зараз Служба безпеки та фінмоніторинг показують мільярди. і всі ці люди, Медведчук та Порошенко – вони партнери в цьому кейсі, але я не хочу звинувачувати, це роблять суди. І це ж не те, що хтось там за ґратами через санкції. Санкції – це обмеження на сьогодні використовувати ті чи інші гроші, які були зароблені ось таким незаконним шляхом", – сказав він.

Також президент сказав, що є дані про відмивання коштів через благодійні фонди, які покликані допомагати армії. За його словами, гроші нібито потрапляли в руки членів партії. Ні фонду, ні партії не уточнив.

Президент заявив також, що санкції можуть зняти, якщо особи, проти яких їх вжили, повернуть виведені з держави кошти. Ці кошти спрямують на оборону.