"Мільярди, виведені під час війни": Зеленський пояснив санкції проти Порошенка

Президент Володимир Зеленський пояснив застосування санкцій проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Віктора Медведчука, Костянина Жеваго, Геннадія Боголюбова. У спілкуванні з журналістами під час візиту на АЕС він сказав, що ці обмежувальні заходи не будуть останніми, і що впровадили їх через виведення мільярдів гривень під час війни, передає Суспільне.
За словами президента, ці дані отримані фінансовим моніторингом. Він також сказав, що Порошенко і Медведчук – "партнери у цьому кейсі".
"Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг нічого нам не показував. Я це не бачив, а як було до мене, складно сказати. Зараз Служба безпеки та фінмоніторинг показують мільярди. і всі ці люди, Медведчук та Порошенко – вони партнери в цьому кейсі, але я не хочу звинувачувати, це роблять суди. І це ж не те, що хтось там за ґратами через санкції. Санкції – це обмеження на сьогодні використовувати ті чи інші гроші, які були зароблені ось таким незаконним шляхом", – сказав він.
Також президент сказав, що є дані про відмивання коштів через благодійні фонди, які покликані допомагати армії. За його словами, гроші нібито потрапляли в руки членів партії. Ні фонду, ні партії не уточнив.
Президент заявив також, що санкції можуть зняти, якщо особи, проти яких їх вжили, повернуть виведені з держави кошти. Ці кошти спрямують на оборону.
- Указ про застосування санкцій з'явився на сайті президента сьогодні, а повідомив він про відповідне рішення учора. Імен не назвав, але того ж вечора Порошенко виступив зі зверненням, в якому розповів про рішення вжити обмежувальних заходів проти нього. Він назвав це неконституційним і злочинним.
- СБУ пояснила застосування санкцій проти Порошенка загрозою безпеці і нагадала про "вугільну справу", що тягнеться з 2021 року і в якій Порошенка підозрюють у державній зраді і сприянні тероризму.
- Інформація про те, що фінмоніторинг виявив відмивання коштів через фонд, була й раніше. Це розглядали на одному з нещодавніх засідань РНБО. Але тоді про Порошенка не згадували, а говорили про фінансування парафій МП.