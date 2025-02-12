Ветеранка війни в Іраку, колишня демократка та конгресвумен, поширювачка міфу про американські біолабораторії в Україні

Сьогодні, 12 лютого, Сенат США проголосував за затвердження кандидатури Тулсі Габбард на посаду директора Національної розвідки.

"За" призначення Габбард проголосували 52 сенатори, проти — 48, зокрема і республіканець Мітч Макконнелл.

Напередодні голосування демократ Чак Шумер попросив своїх колег-республіканців переглянути рішення про затвердження Габбард на посаду. "Я прошу своїх колег – я знаю, що зараз остання хвилина – подумати двічі, проголосувати "ні", як ми всі й голосуватимемо, бо це жахлива кандидатура, яка поставить під загрозу нашу національну безпеку та наші розвідувальні операції в усій країні та світі", – сказав Шумер.

Звісно, на слуханнях Тулсі Габбард сказала,що не є "маріонеткою Путіна" чи Асада і зберігає вірність Штатам.

Ще в грудні минулого року обраний президент США Дональд Трамп повідомив,що волів би бачити на цій посаді ексконгресменку від Демократичної партії Тулсі Габбард.

"Я знаю, що Тулсі принесе безстрашний дух, який визначив її видатну кар’єру, в наше розвідувальне співтовариство, відстоюючи наші конституційні права та забезпечуючи мир силою", – заявив тоді Трамп.

Очільник національної розвідки щодня готує для президента США брифінг на основі даних від 18 розвідувальних агентств, щоб президент міг ухвалювати ключові рішення у сфері нацбезпеки.

Вибір Трампом Тулсі Габбард на посаду глави американської розвідки викликав занепокоєння у безпекових колах. Висунення Трампом кандидатури Габбард, яка не має глибокого досвіду роботи в розвідці і вважається "м'якою" щодо Росії та Сирії - це одне з кількох призначень високого рівня, які свідчать про те, що під час формування своєї команди на другий термін Трамп віддає перевагу особистій відданості перед компетентністю, пише Reuters.

Тулсі Габбард вийшла з Демократичної партії два роки тому – зокрема через розбіжності у поглядах на підтримку України у війні з Росією. Вона критикувала адміністрацію Байдена за військову допомогу Києву, а згодом виступала як експертка на консервативному телеканалі Fox News. Була запасною ведучою програми Tucker Carlson Tonight. В одному зі своїх інтерв'ю Тулсі Габбард заявила, що "Україна не є демократією, тому її не варто боронити".

Вона також поширювала роспропагандистський міф про біолабораторії, які нібито фінансують США в Україні, і виступала проти економічних санкцій щодо Росії.

Що ще варто знати про Тулсі Габбард – у нашій добірці.