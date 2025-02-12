Ветеранка війни в Іраку, колишня демократка та конгресвумен, поширювачка міфу про американські біолабораторії в Україні

Тулсі Габбард – американка самоанського походження, народилася 12 квітня 1981 року. 2002 року стала наймолодшою жінкою, обраною до законодавчих зборів штату Гаваї. У 2003 році приєдналася до Національної гвардії Гавайської армії, з 2004 по 2005 рік служила в медичному підрозділі в Іраку, з 2008 по 2009 – в Кувейті на посаді командира взводу військової поліції армії. У 2020 році перевелася до резерву армії США, в 2021-му отримала звання підполковника.
2013 року Габбард потрапила у Палату представників Конгресу США. У 2020-му балотувалася на президентських праймеріз від Демократичної партії, в березні 2020 року підтримала Джо Байдена.
До Республіканської партії приєдналася минулого року. У серпні 2024-го Габбард підтримала колишнього президента Дональда Трампа на президентських виборах та згодом стала почесною співголовою перехідної президентської команди Трампа.
"ПЕРЕЙНЯТИСЯ ДУХОМ АЛОХА"
Тулсі Габбард виступає за припинення “вічних воєн”, а на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну закликала президента України Володимира Зеленського "перейнятися духом алоха". Допис Габбард у соцмережі Х від 27 лютого 2022 року перепостив журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер.
"Через три дні після російського вторгнення в Україну, коли путінські солдати руйнували міста, ґвалтували і страчували українців, Габбард, яку Трамп щойно висунув директором Національної розвідки, закликала Зеленського "перейнятися духом алоха", – написав Міллер.
У цьому дописі Габбард каже на камеру: "Шановні президенти Путін, Зеленський і Байден. Прийшов час відкласти геополітику в сторону і перейнятися духом алоха, поваги і любові до українського народу, дійшовши угоди про те, що Україна буде нейтральною країною, тобто не вступить у військовий союз з НАТО або Росією".
Влітку 2022 року Центр протидії дезінформації при РНБО України відзначав, що колишня офіцерка резерву армії США Тулсі Габбард вже кілька років працює на іноземну аудиторію за гроші Росії, адже від початку повномасштабної війни Росії проти України “західна експертка” розповідала, що у військовій агресії Росії винні США, бо багато років “провокували” агресора, а також що “правляча еліта Вашингтона руками українців хоче вбити якомога більше росіян”.
Крім того, Тулсі Габбард активно дезінформувала світ щодо наявності розробок зброї масового ураження в біолабораторіях України, зазначали в ЦПД. Щоправда, пізніше, як зазначає The Independent, вона відмовилася від цих висловлювань, припустивши, що могло статися якесь "непорозуміння і нерозуміння".
На початку повномасштабної війни Габбард також заявляла, що "цієї війни і страждань можна було б легко уникнути, якби адміністрація Байдена/НАТО просто визнала законні побоювання Росії щодо безпеки у зв'язку зі вступом України до НАТО".
КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЧИ ОСОБИСТА ВІДДАНІСТЬ?
Вибір Трампом Тулсі Габбард на посаду директорки американської розвідки викликав у безпекових колах, м’яко кажучи, занепокоєння. Висунення Трампом кандидатури Габбард, яка не має глибокого досвіду роботи в розвідці і вважається "м'якою" щодо Росії та Сирії - це одне з кількох призначень високого рівня, які свідчать про те, що під час формування своєї команди на другий термін Трамп віддає перевагу особистій відданості перед компетентністю, пише Reuters.
Одним із головних ризиків вважають те, що провідні радники можуть дати президенту спотворене уявлення про глобальні загрози, а союзники не захочуть ділитися життєво важливою інформацією. Тобто сповільниться обмін розвідданими, що потенційно може вплинути на розвідувальний альянс (США, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія).
Британське видання The Independent скрупульозно дослідило історію "агентурної" роботи Тулсі Ґаббард на Росію. Своїми думками з виданням поділилися колишні розвідники і експерти.
Майже в кожному зовнішньому конфлікті, до якого доклала руку Росія, Габбард підтримувала Москву і виступала проти США, зазначає The Independent. 2015 року, коли Росія вступила в війну в Сирії на боці диктатора Асада, Габбард підтримала цей крок, навіть коли кількість жертв серед цивільного населення від руйнівних авіаударів Москви зросла до тисяч. Вона вважала Асада і Росію законними захисниками держави від повстання екстремістів. Через два роки Габбард поїхала до Дамаска, щоб особисто зустрітися з сирійським президентом, - це була перша з початку конфлікту зустріч чинного американського законодавця з Асадом – і повернулася ще більш переконаною у своїй думці.
Прихильністю до Асада та інших диктаторів Тулсі Габбард дорікнула Камала Гарріс під час первинних дебатів демократів перед висуванням кандидатур на посаду президента від Демократичної партії у 2020 році. Гарріс звинуватила Габбард у тому, що вона є "апологетом Асада, який вбиває людей своєї країни, як тарганів".
Директор Центру Гейдена з питань розвідки, політики та міжнародної безпеки Університету Джорджа Мейсона Ларрі Пфайффер в інтерв'ю The Independent зауважив, що репутація Габбард, яка поширює іноземні тези, ставить під сумнів її здатність виконувати важливу функцію директора Національної розвідки – інформувати президента про загрози для нації. Видання також нагадало, що раніше цю посаду обіймали військові офіцери вищого рангу зі значним досвідом роботи у розвідці.
Нагадаємо, міністром оборони США став Піт Гегсет – теж ветеран воєн в Іраку та Афганістані, який теж працював на каналі Fox News і теж має обмаль досвіду, потрібного для такої посади. Серед іншого Гегсет говорив, що не вважає, що Володимир Путін має плани щодо ескалації війни та її поширення на інші європейські країни.
Докладніше про нового міністра оборони США можна прочитати в нашій публікації Хрестоносець, пияк, автор бестселерів, борець з лівими і невдалий управлінець. Що варто знати про нового міністра оборони США