Зеленський про телефонні дзвінки Трампа: він не сказав, що Путін був пріоритетом

Президент визнав, що це неприємно, але не вірить, що президент США поставив у пріоритет Росію.

Президент Володимир Зеленський прокоментував учорашні дзвінки американського колеги Дональда Трампа до нього і до російського голови Володимира Путіна. Як відомо, першим Трамп подзвонив саме Путіну, а тоді вже – українському президенту.

Під час преспідходу до журналістів на Хмельницькій АЕС Зеленський сказав, що Трамп пояснив йому бажання поговорити "одночасно" і з ним, і з Путіним. За словами Зеленського, американський колега не говорив, що пріоритетом був саме Путін.

"Він знає мої думки. Я дійсно вважаю6 що пріоритет – Україна, і у нас війна. Хоча він сказав, що він хотів поговорити одночасно з двома президентами. Тобюто в розмові він не сказав, що путін і Росія були пріоритетом. Ми довіряємо цим словам. Нам дуже важливо зберегти підтримку Сполучених Штатів", – додав він.

Зеленський не сприймає, що у Трампа був пріоритет поговорити з Росією, але визнає, що це неприємно.