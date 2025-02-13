Трамп заявив, що допомога Україні не припиниться, але потрібні "гарантії"

Американський президент сказав, що попередня адміністрація безглуздо передавала гроші Україні, натомість його адміністрація планує отримати гарантії повернення своїх грошей.

Президент США Дональд Трамп запевнив, що буде продовжувати надавати Україні допомогу, але для цього Штатам потрібні "гарантії".

Про це він сказав у розмові із журналістами після телефонних розмов із президентом Володимиром Зеленським та Путіним, пише "Голос Америки".

Трамп заявив, що домовився з Путіним розпочати переговори про припинення війни в Україні, але запевнив, буде продовжувати надавати допомогу Україні, бо інакше "Путін би подумав, що він виграв". Проте гроші, які виділяють Штати, мають "бути забезпечені".

Він додав, що попередня адміністрація безглуздо передавала гроші Україні, натомість його адміністрація планує отримати гарантії повернення своїх грошей.

"Наші гроші будуть забезпечені. У них рідкісноземельні (матеріали), у них є нафта, газ і багато іншого, і ми просимо, щоб наші гроші були забезпечені, – сказав Трамп і додав, що "українці на це погодились".

За словами президента Трампа, Україна отримала допомоги на суму 350 мільярдів доларів від США.

"Ми їм надали, на мій погляд, 350 мільярдів доларів – це реальна цифра. Ви не чуєте цього числа. І Європа дала, на мою думку, 100 мільярдів доларів, і вони зробили це у вигляді позики", – сказав Трамп.

Проте за даними Пентагону станом на середину січня, з початку правління попередньої адміністрації Джо Байдена, тобто з січня 2021 року, Сполучені Штати виділили понад 66,5 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні.

Згідно з цими ж даними Пентагону, загальна допомога 50 країн групи "Рамштайн", до якої входять європейські країни НАТО, з моменту її першого засідання на авіабазі Рамштайн у квітні 2022 року виділила понад 126 мільярдів доларів США на підтримку безпеки України.

Трамп додав, що його адміністрація хоче переконатися, що допомога Україні не буде безкоштовною, і що міністр фінансів США Скотт Бессент перебуває в Україні, щоб отримати "безпеку" в обмін на допомогу.

"Він поїхав туди, щоб отримати документ, з яким ми будемо впевнені, що ми в якійсь формі отримаємо ці гроші назад, тому що ми вкладаємо набагато більше грошей, ніж Європа, і Європа в набагато більшій небезпеці, ніж ми", – сказав Трамп і наголосив, що США є далеко від цього конфлікту.

Він додав, що дата зустрічі із російським лідером ще не призначена, але зустрічі відбудуться "і тут, і там". А перші переговори пройдуть, ймовірно, у Саудівській Аравії в "не надто віддаленому майбутньому".

Глава Штатів сказав, що і Зеленський, і Путін хочуть, щоб війна закінчилася тривалим миром і не відновилася за якийсь час, і, на його думку, ймовірно, в якийсь момент можливе досягнення припинення вогню.

На запитання журналістів про те, чи президент України Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі, Трамп відповів, що спочатку буде перша зустріч, а потім подивляться, "що можна зробити щодо другої зустрічі". Також він сказав, що РФ та Україні потрібно укласти мир".

Відповідаючи на запитання про те, чи Україні доведеться поступатися територіями, Трамп відповів: "Їм доведеться зробити те, що потрібно зробити". Але він також сказав, що "нереалістично" очікувати повернення контролю над українськими територіями до стану 2014 року.

Щодо вступу України до НАТО Трамп послався на виступ міністра оборони США Піта Хегсета в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, який назвав ідею вступу України до Альянсу "малоймовірною" та "непрактичною".