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Жодних перемовин не може бути без урахування думки України, — президентка Парламентської Асамблеї ОБСЄ

Піа Каума зазначила, що Нам потрібен стабільний та справедливий мир у цій зоні. І ми не дозволимо Росії просуватися.

Жодних перемовин не може бути без урахування думки України, — президентка Парламентської Асамблеї ОБСЄ
президентка Парламентської асамблеї ОБСЄ Піа Каума
Фото: Пресслужба ВРУ

Жодних перемовин не може бути без урахування думки України. Про це на брифінгу за результатами зустрічі зі спікером ВРУ заявила Президентка Парламентської Асамблеї ОБСЄ Піа Каума, передає кореспондент LB.ua. 

«Ми будемо робити все від нас залежне, щоб голос України був почутим… Я всіляко підтримую мирну формулу президента Зеленського. Коли ми говоримо про те, що необхідно почути Україну, то ми розуміємо, що жодні перемовини не можуть бути без урахування думки України. І звичайно, ми, як організація безпеки і співробітництва в Європі, розуміємо, що в цьому мирному процесі ми маємо бути теж присутніми. Грати роль і залучати всі наші медіаторські, дипломатичні, перемовницькі здібності. Щоб відновити цей сталий справедливий мир в цій зоні. Той мир, якого ми потребуємо, тому ми маємо бути залучені до цього процесу», — заявила вона. 

Вона нагадала заяву президента України Володимира Зеленського про можливість залучення миротворчого контингенту для стабілізації ситуації в Україні. 

«Наскільки я зрозуміла, великий миротворчий контингент має бути залучено. І, звичайно, ми дуже добре розуміємо, що необхідно буде залучати ці ресурси. Якщо я не помиляюся, йдеться про сотні тисяч миротворців», — додала вона. 

З її слів, Парламентська Асамблея ОБСЄ сподівається на встановлення миру в Україні.

«І я хочу сказати, що навіть у випадку найгірших сценаріїв, пов'язаних з перемовинами між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки, ці держави мають дослухатися до думки України. І нам потрібен стабільний та справедливий мир у цій зоні і ми не дозволимо Росії просуватися так як це було, — підкреслила вона.

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