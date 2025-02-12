Опитування: більшість європейців сприймають США як необхідного партнера, а не союзника

Опитування пройшло у 11 країнах-членах ЄС, а також в Україні, Швейцарії та Великобританії.

Президент США Дональд Трамп спілкується з журналістами в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні, 4 лютого 2025 року

Згідно з опитуванням, яке пройшло у 11 країнах-членах ЄС, а також в Україні, Швейцарії та Великобританії, повернення Дональда Трампа до Білого дому призвело до значної зміни у поглядах європейців на США, причому навіть найбільш дружні до Америки більше не сприймають Вашингтон як союзника.

Про це пише The Guardian із посиланням на опитування Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR).

Соціологи кажуть, що більшість людей тепер вважають США просто "необхідним партнером", навіть у таких країнах, як Польща та Данія, які лише 18 місяців тому вважали США союзником. Так вважають в середньому 50% європейців. І лише 21% вважають Штати союзником.

Тих, хто вважає США "необхідним партнером", найбільше в Україні (67%-27%), Іспанії (57%-14%) та Естонії (55%-28%). Але навіть у Великій Британії, яка може похвалитися "особливими стосунками" зі США, співвідношення становило 44% до 37%.

Співавтор звіту ECFR Артуро Варвеллі вважає, що ці цифри свідчать про падіння довіри до зовнішньополітичного порядку денного Вашингтона та передвіщають "потенційну смерть трансатлантичного альянсу".

Загалом громадяни ЄС вважають повернення Трампа на посаду президента США "неприємністю" для американців, для їхньої власної країни та для миру у всьому світі. Проте угорці, болгари та румуни позитивніше налаштовані у цьому питанні, ніж данці та німці.

Прихильники ультраправих по всій Європі виявилися найбільшими шанувальниками Трампа. Проте респонденти, які голосували за "Альтернативу для Німеччини" у Німеччині та "Національне об’єднання" у Франції, вирізнялися тим, що більшість (37% та 35% відповідно) вважають, що повернення Трампа до влади негативно відіб'ється на їхніх країнах.

Автори звіту стверджують, що немає підстав вважати, що новий президент Штатів змінив свою думку про ЄС з моменту свого першого терміну перебування на посаді, під час якого він називав блок ворогом для США, а Брюссель "пекельною дірою".

З огляду на те, що Трамп виступає проти "зеленого переходу" Європи, блок повинен очікувати "стратегічних, економічних і політичних викликів" і розуміти, що інтереси США та Європи розходяться.

Були розбіжності й щодо України. Більшість опитаних у всіх країнах, зокрема 55% у Данії, 49% у Великій Британії та 44% у Польщі, заявили, що "компромісне врегулювання" є найімовірнішим результатом війни.

Однак респонденти із Естонії, Данії, Великої Британії та Португалії переконані, що продовження підтримки Києва, а не наполягання на мирі, має залишатися пріоритетом ЄС.

І погляди на те, що має статися після війни, теж відізняються: 47% французів і 50% італійців сказали, що їм важко було бачити Україну європейською, а в Болгарії та Угорщині багато хто вважає Росію союзником ЄС або необхідним партнером, а не суперником чи супротивником.

Взаємодія ЄС з Китаєм була ще однією темою розбіжностей. Половина або більше респондентів у південній та південно-східній Європі, включаючи Іспанію, Італію, Болгарію, Угорщину та Румунію, сказали, що бачать Пекін як "необхідного партнера" або союзника.

Однак у країнах Північної та Західної Європи приблизно однакова кількість опитаних – 55% у Німеччині, 52% у Данії та 45% у Великій Британії та Франції – дотримуються протилежної точки зору, вважаючи Китай натомість суперником або супротивником.