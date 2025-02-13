На Одещині через дронову атаку пошкоджені об'єкти портової інфрастуктури і будинки

У ніч на 13 лютого окупанти дронами атакували Одещину. Пошкоджені об'єкти портової інфрастуктури, будинки, авто. Поранена жінка.

Про це повідомили у Одеській обласній прокуратурі та в ОВА.

Внаслідок ворожих ударів пошкоджень зазнали об’єкти припортової інфраструктури Подунав'я, житлові будинки, навчальний заклад та автотранспорт. Постраждала 51-річна місцева жителька, її госпіталізували до лікарні.

Кіпер уточнив, що жінку поранило, коли вона перебувала у авто. Вона отримала уламкове поранення стегна.В Одеському районі пошкоджено подвірʼя приватного домоволодіння.

Фото: Одеська обпрокуратура Наслідки атаки на Одещині

Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури та Ізмаїльської окружної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).