Фон дер Ляєн заявила, що ЄС пропорційно відповість на "невиправдані тарифи" США

Європейський Союз відповість на тарифи, які США можуть накласти на союз, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Про це вона написала на соцплатформі X.
“Я глибоко шкодую про рішення США запровадити мита на європейський експорт сталі та алюмінію”, ‒ заявила політикиня.
Фон дер Ляєн додала, що “невиправдані мита щодо ЄС” не залишаться без відповіді ‒ вони викличуть тверді та пропорційні контрзаходи.
I deeply regret the U.S. decision to impose tariffs on European steel and aluminum exports.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 11, 2025
The EU will act to safeguard its economic interests.
We will protect our workers, businesses and consumers ↓
- Президент США Дональд Трамп раніше підписав виконавчий указ про встановлення тарифу у розмірі 25% від вартості на ввезення до Сполучених Штатів сталі та алюмінію.
- Трамп заявив журналістам, що "не зважатиме" на будь-які дзеркальні мита з боку держав, інтереси яких зачепить його указ.
- Згідно зі статистикою, найбільше має постраждати Канада: понад половина усього імпорту сталі та алюмінію у США йде саме з сусідньої держави, яку республіканець вперто закликає "стати 51-им штатом".
- У Європі закликали Трампа зосередитися на важливих питаннях, а не вести торговельну війну з ЄС.