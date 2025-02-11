Фон дер Ляєн заявила, що ЄС пропорційно відповість на "невиправдані тарифи" США

Президентка Єврокомісії зазначає, що “невиправдані мита щодо ЄС” не залишаться без відповіді".

Європейський Союз відповість на тарифи, які США можуть накласти на союз, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це вона написала на соцплатформі X.

“Я глибоко шкодую про рішення США запровадити мита на європейський експорт сталі та алюмінію”, ‒ заявила політикиня.

Фон дер Ляєн додала, що “невиправдані мита щодо ЄС” не залишаться без відповіді ‒ вони викличуть тверді та пропорційні контрзаходи.

I deeply regret the U.S. decision to impose tariffs on European steel and aluminum exports.



The EU will act to safeguard its economic interests.



We will protect our workers, businesses and consumers ↓ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 11, 2025