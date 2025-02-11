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Нетаньягу пообіцяв “невпинні дії” для повернення всіх заручників, в Ізраїлі тривають протести

Мітингувальники перекрили головну магістраль до Єрусалиму.

Нетаньягу пообіцяв “невпинні дії” для повернення всіх заручників, в Ізраїлі тривають протести
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу пообіцяв “невпинні дії” для повернення заручників, які утримуються у Смузі Гази, після того, як ХАМАС заявив, що відкладе їх звільнення, пише BBC.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що якщо ХАМАС не звільнить усіх заручників до полудня суботи, Ізраїль повинен скасувати припинення вогню і “нехай почнеться пекло”.

У відповідь речник ХАМАСу заявив, що “мова погроз не має значення”, а палестинці ‒ що Трамп “ніколи не перетворить Газу на пекло”.

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Зазначимо, в Ізраїлі тривають протести, учасники яких вимагають звільнення заручників із Гази, демонстрація відбулася, зокрема, в Тель-Авіві. Сьогодні вранці протестувальники перекрили головну магістраль до Єрусалиму, тримаючи транспаранти та випускаючи помаранчевий дим.

Загалом на першому етапі припинення вогню ще мали звільнити 17 ізраїльських заручників, вісім із яких Ізраїль вважає мертвими. Станом на сьогодні Ізраїль звільнив сотні палестинських в'язнів.

У ХАМАСі заявили, що Ізраїль нібито затримує повернення переміщених мешканців Смуги Гази на північ анклаву і відкриває по них вогонь, а також перешкоджає надходженню гуманітарної допомоги. Тому ісламістське угруповання вимагає компенсації за ймовірні порушення Ізраїлем режиму припинення вогню, і якщо цього не отримає, то не звільнить заручників.

У Тель-Авіві тривають акції протесту з вимогами звільнити заручників
Фото: EPA/UPG
У Тель-Авіві тривають акції протесту з вимогами звільнити заручників

  • 9 лютого Ізраїль почав виводити свої війська з ключового коридору Нецарім у Смузі Гази, що є частиною зобов'язань в межах угоди про припинення вогню з ХАМАСом.
  • Угода про припинення вогню була укладена за посередництва Катару та Єгипту та підтримки Вашингтона. Угода передбачає початкове шеститижневе перемир'я, протягом якого ХАМАС звільнить 33 заручники в обмін на сотні палестинців, яких відпустить Ізраїль.
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