AP: Ізраїль виводить війська з ключового коридору у Смузі Гази

9 лютого Ізраїль почав виводити свої війська з ключового коридору у Смузі Гази, що є частиною зобов'язань в межах угоди про припинення вогню з ХАМАСом.

Про це повідомляє АР із посиланням на ізраїльських офіційних осіб.

В межах перемир'я Ізраїль погодився вивести свої війська з 6-кілометрового коридору Нецарім, смуги землі, що розділяє північ та південь Гази, яку Ізраїль використовував як військову зону під час війни.

На початку перемир'я Ізраїль дозволив палестинцям перетинати Нецарім, щоб дістатися до своїх домівок на півночі анклаву. Виведення військ Сил оборони Ізраїлю з цього району стане виконанням ще одного зобов'язання в межах угоди припинення вогню.

Як зазначається, у неділю були помічені автомобілі, навантажені речами, в тому числі цистернами з водою і валізами, які прямували на північ Гази дорогою, що перетинає Нецарім. Згідно з угодою, Ізраїль повинен дозволити машинам перетинати кордон без огляду військовими.

Ізраїльські чиновники не повідомили, скільки солдатів виводиться. Наразі війська залишаються вздовж кордонів Гази з Ізраїлем і Єгиптом, і очікується, що переговори про повне виведення ізраїльських військ відбудуться на більш пізній стадії перемир'я.

Нині сторони готуються розпочати переговори щодо наступного етапу перемир'я. Однак, здається, сторони не досягли значного прогресу в переговорах щодо другого етапу угоди, який має призвести до звільнення більшої кількості ізраїльських заручників, утримуваних ХАМАС.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відправляв делегацію до Катару, ключового посередника в переговорах між сторонами, але місія включала чиновників низького рівня, що викликало припущення, що це не призведе до прориву в продовженні перемир’я.

Також очікується, що цього тижня Нетаньяху скличе зустріч ключових міністрів уряду щодо другого етапу угоди.