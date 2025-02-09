Північна Корея відправила до Росії тисячі робітників під виглядом студентів

У 2024 році в Росію в'їхав 13 221 громадянин КНДР.

Тисячі північнокорейських робітників прибули на роботу в Росію упродовж 2024 року під виглядом студентів.

Про це пише агентство Yonhap із посиланням на Національну розвідувальну службу Південної Кореї.

Згідно з даними Національної розвідувальної служби (NIS), минулого року КНДР відправила тисячі робітників на різні будівельні майданчики по всій Росії, що викликана війною РФ проти України.

Згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН у відповідь на випробування зброї Північною Кореєю, країні заборонено відправляти своїх громадян на роботу за кордон, а всі північнокорейські робітники повинні були повернутися на батьківщину до грудня 2019 року.

Північну Корею та Росію підозрюють у використанні студентських віз для відправлення північнокорейських працівників. У 2024 році в Росію в'їхав 13 221 громадянин Північної Кореї, що приблизно вдванадцятеро більше, ніж роком раніше, повідомило Радіо Вільна Азія з посиланням на дані Федеральної служби статистики Росії.

Серед тих, хто в'їхав в Росію в минулому році, 7887 заявили, що приїхали з освітньою метою. Цей крок стався на тлі постійної підтримки Північною Кореєю військових зусиль Росії проти України.