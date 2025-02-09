Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Директорка Інституту демографії: депопуляція в Україні неминуча
Директорка Інституту демографії: депопуляція в Україні неминуча
ЗМІ: Кеш Пател, який має очолити ФБР, отримував гроші від російських пропагандистів
ЗМІ: Кеш Пател, який має очолити ФБР, отримував гроші від російських пропагандистів
Сьогодні українці обирають переможця нацвідбору на Євробачення
Сьогодні українці обирають переможця нацвідбору на Євробачення
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
“Нова країна” розпочала свій третій сезон з обговорення болючих точок для суспільства на четвертому році великої війни
“Нова країна” розпочала свій третій сезон з обговорення болючих точок для суспільства на четвертому році великої війни
На Алясці знайшли літак, що зник з радарів - усі пасажири та пілот загинули
На Алясці знайшли літак, що зник з радарів - усі пасажири та пілот загинули
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Польща і Україна. Оборонне зближення
Польща і Україна. Оборонне зближення
ГоловнаСвіт

Північна Корея відправила до Росії тисячі робітників під виглядом студентів

У 2024 році в Росію в'їхав 13 221 громадянин КНДР.

Північна Корея відправила до Росії тисячі робітників під виглядом студентів
Фото: EPA/UPG

Тисячі північнокорейських робітників прибули на роботу в Росію упродовж 2024 року під виглядом студентів. 

Про це пише агентство Yonhap із посиланням на Національну розвідувальну службу Південної Кореї.

Згідно з даними Національної розвідувальної служби (NIS), минулого року КНДР відправила тисячі робітників на різні будівельні майданчики по всій Росії, що викликана війною РФ проти України.

Згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН у відповідь на випробування зброї Північною Кореєю, країні заборонено відправляти своїх громадян на роботу за кордон, а всі північнокорейські робітники повинні були повернутися на батьківщину до грудня 2019 року.

Північну Корею та Росію підозрюють у використанні студентських віз для відправлення північнокорейських працівників. У 2024 році в Росію в'їхав 13 221 громадянин Північної Кореї, що приблизно вдванадцятеро більше, ніж роком раніше, повідомило Радіо Вільна Азія з посиланням на дані Федеральної служби статистики Росії.

Серед тих, хто в'їхав в Росію в минулому році, 7887 заявили, що приїхали з освітньою метою. Цей крок стався на тлі постійної підтримки Північною Кореєю військових зусиль Росії проти України.

  • Торік у листопаді стало відомо про 11 тисяч солдатів КНДР, які прибули воювати на боці РФ. Але лише за три місяці чисельність північнокорейців скоротилася вдвічі, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
  • Інформацію про те, що північнокорейські солдати були виведені з лінії фронту після того, як зазнали великих втрат, оприлюднило видання The New York Times із посиланням на офіційних осіб України та США, яка говорили на умовах анонімності. 
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies