NYT: війська КНДР вивели з лінії фронту на Курщині через великі втрати

Північна Корея направила свої найкращі війська на допомогу російським окупантам у війні проти України. Але після кількох місяців тяжких втрат їх вивели з лінії фронту. Цілком можливо, що північнокорейці можуть повернутися після додаткового навчання або після того, як росіяни знайдуть нові способи їх розгортання, щоб уникнути таких великих втрат.

Північнокорейські солдати, які приєдналися до своїх російських союзників у битві проти українських сил, були виведені з лінії фронту після того, як зазнали великих втрат, пише The New York Times із посиланням на офіційних осіб України та США, яка говорили на умовах анонімності.

Північнокорейські війська, спрямовані для підтримки російських сил, які намагаються відбити український наступ усередині кордонів Росії, не були помічені на фронті близько двох тижнів.

Прибуття близько 11 000 північнокорейських військових до Росії в листопаді викликало тривогу в Україні та серед її союзників на Заході, які побоювалися, що їх розміщення сигналізує про значну ескалацію майже трирічної війни. Але лише за три місяці чисельність північнокорейців скоротилася вдвічі, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Українські військові, які воювали проти північнокорейців, описували їх як запеклих воїнів. Але дезорганізація в їхніх лавах і відсутність згуртованості з російськими підрозділами швидко призвели до втрат, сказав український чиновник. З моменту прибуття на поле бою північнокорейські солдати були залишені напризволяще, просуваючись з невеликою кількістю бронетехніки та рідко зупиняючись, щоб перегрупуватися або відступити, за словами українських чиновників і військ на передовій.

Деякі посадовці критикували минулорічний наступ на Курську область Росії як марну трату ресурсів. Але президент Зеленський наполягав на утриманні території якомога довше, як розмінну монету в майбутніх мирних переговорах.

Видання зазначає, що чим довше українські війська утримують частину Курщини, тим більше сорому завдають Путіну. Попри те, що Путін пообіцяв витиснути українські сили, він вагався щодо відволікання військ від основних російських операцій на сході України.

За даними американських спецслужб, саме Кім Чен Ин запропонував відправити війська на допомогу росіянам, втім Путін швидко прийняв цю ідею.

Багато північнокорейських солдатів є одними з найкраще навчених сил спеціальних операцій Північної Кореї, але росіяни, схоже, використовували їх як піхотинців, відправляючи хвилями через поля, усіяні мінами, щоб їх косив потужний український вогонь.

Американські чиновники заявили, що рішення вивести північнокорейські війська з лінії фронту може не бути постійним. Цілком можливо, за їхніми словами, що північнокорейці можуть повернутися після додаткового навчання або після того, як росіяни знайдуть нові способи їх розгортання, щоб уникнути таких великих втрат.