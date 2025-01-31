Головне за ніч та ранок п’ятниці, 31 січня: удар по Одещині, 150 боєзіткнень, атака на "Лукойл" у Волгограді

Нічна повітряна атака, 150 бойових зіткнень, бої на Покровському та Торецькому напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, ситуація в прикордонні.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 150 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку Сили оборони відбили 71 атаку росіян.

Ворог 13 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку, в районах Торецька, Диліївки, Щербинівки та Кримського.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ застосовує артилерію по районах українських населених пунктів.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1670 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні 837 610 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Сьогодні вночі ворог знов атакував Одеську область, постраждало четверо осіб, повідомив Департамент охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації.

Двоє постраждалих перебувають у Чорноморській лікарні під наглядом медиків. Серед постраждалих - лікар-хірург, який отримав травму руки від уламків скла під час проведення оперативного лікування іншого пацієнта.

У ніч на 31 січня Росія атакувала Україну 102-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим).

Станом на 09:00 підтверджено збиття 59 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

37 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

В Україні 2024 року було зареєстровано 495,09 тис. смертей, що в 2,8 разів перевищило число зареєстрованих народжень – 176,78 тис. Про це свідчать дані звіту про державну реєстрацію актів цивільного стану Міністерства юстиції.

Порівняно із 2023 роком кількість народжених скоротилася на 10,71 тис., або 5,7%, тоді як кількість померлих – лише на 0,2%, або 1,15 тис.

Водночас у другому півріччі 2025 року динаміка показників стала трохи кращою: число зареєстрованих народжень порівняно із першим півріччям збільшилося на 1,6% – до 89,02 тис., тоді як число смертей скоротилося на 2,7% – до 244,12 тис.

Більше інформації – в новині.

У російському Волгограді місцеві жителі повідомили про потужні вибухи – гучно було у Червоноармійському районі, поряд з яким розташований нафтопереробний завод компанії "Лукойл". На світлинах у мережі видно пожежу.

Підприємство "Волгограднафтопереробка" є найбільшим у Південному федеральному окрузі і здатне опрацьовувати майже 15 мільйонів тонн сировини на рік.

Раніше російська влада стверджувала, що збила 17 БпЛА, які атакували Курську, Бєлгородську та Воронезьку області.

Генштаб підтвердив удари дронами по одному з найпотужніших російських НПЗ – "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка".

Удару завдали Сили безпілотних систем спільно з ГУР.

Водолази у річці Потомак були змушені призупинити пошук тіл жертв авіакатастрофи у Вашингтоні, оскільки умови для операції стали небезпечними. Операція відновиться лише після того, як берегова варта США зможе дістати з води та прибрати рештки літака.

Як пише BBC, за словами сенатора від Меріленду Кріса Ван Голлена, бортові самописці або ж "чорні скриньки" вже були знайдені. У Національній раді безпеки транспорту розглядають численні версії інциденту, проте звіт щодо причин трощі буде надано не раніше, ніж через 30 днів.

Докладніше – в новині.

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