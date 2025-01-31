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"Від артилерії дуже багато залежить": військові 22 ОМБр розповіли, як воювали на Курщині

Зараз бригада працює на Харківському напрямку, пильнує наш кордон. 

"Від артилерії дуже багато залежить": військові 22 ОМБр розповіли, як воювали на Курщині
Фото: Український свідок

Команда Ukrainian Witness завітала на позиції 22-ї окремої механізованої бригади, яка одна з перших перетнула кордон в Курській області в серпні 2024 року. 

В новому відео військові бригади розповіли, як воювали на ворожій території. Зараз бригада працює на Харківському напрямку, пильнує наш кордон. 

"Після Курщини тут набагато спокійніше", - починає Віталій "Вольт", командир батареї 22 ОМБр. - "Коли там (на Курщині) починалося, ми робили постійні перекати. Один день на одному місці, а на наступний - переміщувалися далі, й далі...".

Розрахунок САУ "Гвоздика" рухався постійно, іноді за день приходилося і два рази змінювати позицію. Бувало, що за день робилося до 100 пострілів, снарядів для роботи вистачало. Через таку інтенсивність бойових дій на сон військовим лишалося не більше 3-4 годин на добу.

Василь "Піксель", топогеодезист, розказав, як все починалося для бригади. Спочатку їх вивели з Донецької області в Сумську на відновлення. 

"Нас поставили на кордоні. З’являлися цілі — ми працювали по них. Трималось все в великій таємниці. Коли нам надали снаряди, перша думка у нас була, що буде наступ, тільки з їхньої сторони. Але коли з ночі все почалось, я був здивований. Навіть в Донецьку такого не бачив. І ми працювали, і інші частини працювали, і гради, і авіація наша... Бувало таке, що ми попадали у техніку (ворога) на ходу. І саме приємне, коли наша піхота виходила на нас і дякувала".

"Від артилерії дуже багато залежить. Як кажуть, піт артилериста — це кров піхоти. Ми навіть на Донеччині так не працювали, як на Курщині", - каже Дмитро "Кент", старший навідник. Нещодавно він був у відпустці в рідному Херсоні, і через три будинки від його дому ФПВ-дрон скинув боєприпас. "З війни на війну", - з сумом каже Дмитро про свою поїздку. 

Журналістка Марго Потапова зустріла на позиції свого давнього знайомого Дмитра - старшого навідника, з яким рік тому робила репортаж біля Бахмутської новорічної ялинки. Він розповів, як важко приходилося на Курщині: "Копали все вручну. Там не було таких лісів, як у нас. Посадки на 10-12 метрів завширшки, і все. Дуже важко було ховатися. Спасало те, що було літо і була зелень»".

Щоб артилерія вела вогонь, хтось має їй давати координати. Про цю сторону роботи розповів "Рой", командир відділення БПЛА 22 ОМБр, пілот екіпажу "Лелеки" - розвідувального дрону. 

"Ми очі механізованої бригади, і для нас операція почалась задовго до 6 серпня. Ми літали за кордон і дивились, що там і як побудовано, де і що укріплено, де особовий склад противника, як працює РЕБ, як розташовані укріпрайони, де яка техніка стоїть, які шляхи відходу, майбутні шляхи перетину кордону і таке інше. Потім, коли все почало відбуватися, ми супроводжували рух техніки. Працювали з бригадою за напрямком з самого початку і до самого кінця. Наш екіпаж знявся, коли бригада вже вся вийшла", - говорить "Рой".

Росіяни постійно полюють на пілотів, і було, що КАБ прилетів на льотний майданчик "Лелеки". Екіпажу прийшлося швидко міняти позиції.

Роботи у екіпажа "Роя" було багато, іноді за добу робили до 5 вильотів. На сон лишалося 3-5 годин максимум. Так, наприклад, екіпажем було виявлено ворожий гвинтокрил Ка-52, по якому потім відпрацювали. Ка-52 вигорів, пілот загинув. Також "Рой" та його побратими вдало наводили артилерію по мостах, давали розвідку по Коренево, в якому знайшли КСП десантників. Давали оцінку інженерних споруд, по яких рухається техніка, сповіщали про місця мінування. 

"Працювала важка артилерія, хаймарси і авіація. Ми очі, які дуже щільно і жадібно роздивляються те, на що можна навести тих, хто принесе вогонь" - каже "Рой".

"Нарешті ми будемо дивитись, як горить чужа земля, не наша... Не треба виховувати солдатів на поразках і відступах", - робить висновки "Рой" щодо Курської операції. - "Армія повинна відчувати цей смак перемоги. Треба було подивитись на ті сяючі обличчя хлопців, коли 22-а бригада брала сотню полонених. Ми навіть не могли уявити, що їх стільки в тих щурячих норах. Треба було відчути ці почуття".

22 ОМБр створена вдруге після початку повномасштабного вторгнення 2022 року. З 2023-го рік воювали на Бахмутському напрямку, взяли участь в Курській операції. Першими зайшли на територію ворога, одними з перших виявили та знищили військовослужбовців КНДР. Взяли в полон 100 ворогів. Зараз 22 ОМБр захищає державний кордон на Харківщині.

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