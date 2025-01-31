На Херсонщині від російських обстрілів за добу 9 людей отримали поранення

На Херсонщині від російських обстрілів за минулу добу 9 людей отримали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, Софіївка, Приозерне, Білозерка, Томина Балка, Олександрівка, Дніпровське, Зеленівка, Інгулець, Інженерне, Кізомис, Комишани, Микільське, Молодіжне, Берислав, Миколаївка, Милове, Михайлівка, Качкарівка, Монастирське, Новокаїри, Новоолександрівка, Ольгівка, Осокорівка, Республіканець, Львове, Крупиця, Токарівка, Тягинка, Хрещенівка, Червоний Маяк, Шилова Балка, Новоберислав, Новорайськ, Гаврилівка, Бургунка, Козацьке, Веселе та місто Херсон.

Окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 48 приватних будинків. Також окупанти понівечили автозаправну станцію, пам'ятники, господарські споруди, гараж та приватні автомобілі.

Через російську агресію 9 людей дістали поранення.

Зазначимо, загалом за добу на фронті відбулося 150 бойових зіткнень.