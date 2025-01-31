У КМВА заперечили дані про пошкодження квартири на Оболоні внаслідок нічної атаки (уточнено)

Це було непов'язано з падінням уламків, стверджує Тимур Ткаченко.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заперечив інформацію стосовно пошкодження квартири в Оболонському районі внаслідок падіння уламків. За його даними, в квартирі відбулося коротке замикання.

Подія не пов'язана з ворожою атакою, стверджує він. Постраждалих немає.

"За інформацію ситуаційного центру, внаслідок короткого замкнення в кондиціонері пошкоджено трубопровід з фреоном, який з’єднує зовнішній та внутрішні блоки. Пошкоджено склопакет балкона", – сказав Ткаченко.

Про те, що в Києві в Оболонському районі внаслідок падіння уламків збитого дрона пошкоджена квартира в багатоповерхівці, повідомив мер міста Віталій Кличко.

Цієї ночі, як і багато попередніх, росіяни атакували Україну дронами.