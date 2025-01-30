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Росіяни атакували 10 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 51 обстріл області.

Росіяни атакували 10 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Сьогодні, 30 січня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 51 обстріл Сумської області, під час яких пролунало 68 вибухів. 

По Білопільській, Есманьській та Краснопільській громадам росіяни били дронами та мінометами.

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Також дронами армія РФ атакувала Великописарівську, Білопільську, Середино-Будську та Шалигинську громади.

Хотінську громаду окупанти атакували КАБом та дронами, внаслідок удару пошкоджено автомобіль.

По Юнаківській громаді загарбники били також КАБами та дроном, а по Новослобідській та Путивльській - мінометами.

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