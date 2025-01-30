Поліція Київщини підозрює чоловіка в тому, що він кинув гранату у подвір’я знайомому

Внаслідок вибуху було пошкоджено вікно будинку та паркан, ніхто не постраждав.

Поліція Київської області повідомила чоловіку про підозру в тому, що він кинув гранату у подвір’я знайомому.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції Київської області.

36-річний мешканець Бориспільського району повідомив в поліцію про вибух на території його домоволодіння.

“Правоохоронці з’ясували, що напередодні в одному з гаражних приміщень компанія чоловіків розпивала алкогольні напої. Під час застілля між двома знайомими виник конфлікт. Згодом фігурант прийшов до оселі потерпілого та кинув гранату у подвір’я”, - розповіли в поліції.

Внаслідок вибуху було пошкоджено вікно будинку та паркан. На щастя, ніхто не постраждав.

Поліцейські затримали 35-річного чоловіка, йому повідомили про підозру за фактом хуліганства (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 7 років ув’язнення.