​Поліція підозрює мешканця Харкова у допомозі ухиленню від мобілізації

Правоохоронці підозрюють мешканця Харкова у зловживанні впливом на посадових осіб.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
“За грошову винагороду у розмірі 10 тисяч гривень 41-річний чоловік пообіцяв посприяти в оформленні документів, що можуть бути підставою для ухилення від мобілізації та безперешкодного перетину державного кордону України”, - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці затримали чоловіка передачі частини грошей. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
- У Харкові заблокували чергову схему ухилення від мобілізації через нібито зміну місця проживання в одному з міських ТЦК та СП.