Чоловік пообіцяв посприяти в оформленні документі для ухилення від мобілізації та виїзду за кордон.

​Поліція підозрює мешканця Харкова у допомозі ухиленню від мобілізації

Правоохоронці підозрюють мешканця Харкова у зловживанні впливом на посадових осіб.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“За грошову винагороду у розмірі 10 тисяч гривень 41-річний чоловік пообіцяв посприяти в оформленні документів, що можуть бути підставою для ухилення від мобілізації та безперешкодного перетину державного кордону України”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали чоловіка передачі частини грошей. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.