Бійці батальйону Flying Skull Сил безпілотних систем ЗСУ точним ударом знищили російську РСЗВ "Град".

Відео знищення ворожої техніки Сили безпілотних систем оприлюднили у Телеграм.

"Точним ударом знищили ворожий "Град". БМ-21 "Град" — це реактивна система залпового вогню калібру 122 мм, що створює серйозну загрозу для наших людей, броньованої техніки та позицій. Але цього разу вогонь обернувся проти самого ворога. Оператори батальйону Flying Skull перетворили цю установку на купу розірваного металу", — йдеться у дописі під відео.