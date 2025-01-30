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Bloomberg: обстріли російського порту Усть-Луга призвели до тривалої зупинки постачання нафти

Це створить нову серйозну загрозу постачанню на світовий ринок нафти.

Bloomberg: обстріли російського порту Усть-Луга призвели до тривалої зупинки постачання нафти
порт Усть-Луга в РФ
Фото: скриншот відео

Постачання нафти через російський порт Усть-Луга у Балтійському морі призупинилося на тривалий термін через обстріл, передає Bloomberg.

Якщо підтвердиться, що удари українських безпілотників пошкодили систему трубопроводів, це створить нову серйозну загрозу постачанню на світовий ринок нафти.

Support LB.ua

Джерела агенції зазначили, що постачання з Усть-Луги впали до нуля 29 січня. 

За інформацією СБУ, безпілотники завдали удару по російській насосній станції «Андреаполь» на Балтійській трубопровідній системі-2, яка живить Усть-Лугу. 

Минулого року порт обробляв близько 650 000 барелів сирої нафти на день, або близько 20% загального обсягу морських перевезень Росії. Щоб уявити експорт у контексті, Міжнародне енергетичне агентство очікує, що у 2025 році глобальний надлишок поставок становитиме близько 725 000 барелів на день.

Цілком можливо, що на складах залишилися ємкості, готові до завантаження, що пом'якшить наслідки будь-якого скорочення поставок.

  • 29 січня стало відомо, що уночі СБУ та ССО провели спільну спецоперацію з ураження НПС «Андреаполь», яка є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2. Унаслідок атаки дронів на станції пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа. Росіянам навіть довелося зупиняти магістральний трубопровід, яким нафта постачається до терміналу «Усть-Луга» в Ленінградській області.
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