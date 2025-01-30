Трамп підтвердив, що в авіакатастрофі поблизу Вашингтона загинули всі люди, які були в літаку

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття через загибель людей в авіакатастрофі в аеропорту імені Рональда Рейгана.
Про це він заявив на персконференції, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми сумуємо, ця трагедія вразила багатьох, зокрема, на жаль, це вразило інші нації, чиї представники перебували на борту", - заявив Трамп.
Він висловив співчуття рідним загиблих у США, а також у Росії, оскільки, за його словами, на борту були і "талановиті росіяни".
- Як повідомлялося, зіткнення літака авіакомпанії American Airlines, на борту якого перебувало 60 пасажирів і четверо членів екіпажу, і військового вертольота Black Hawk, у якому перебувало три члени екіпажу, сталося під час заходження літака на посадку в аеропорту імені Рональда Рейгана. Уламки літака і вертольота впали в річку Потомак.