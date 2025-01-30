Трамп підтвердив, що в авіакатастрофі поблизу Вашингтона загинули всі люди, які були в літаку

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття через загибель людей в авіакатастрофі в аеропорту імені Рональда Рейгана.

Про це він заявив на персконференції, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми сумуємо, ця трагедія вразила багатьох, зокрема, на жаль, це вразило інші нації, чиї представники перебували на борту", - заявив Трамп.

Він висловив співчуття рідним загиблих у США, а також у Росії, оскільки, за його словами, на борту були і "талановиті росіяни".