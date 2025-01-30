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Bloomberg: Чотири країни закликають ЄС виділити 100 млрд євро на оборонні потреби

Вимоги ЄС включають щонайменше 50 мільярдів євро для збільшення виробництва артилерії та стратегічних запасів.

Bloomberg: Чотири країни закликають ЄС виділити 100 млрд євро на оборонні потреби

Литва, Естонія, Латвія та Польща закликають Євросоюз подвоїти витрати на оборону. Мова йде про суму 100 мільярдів євро. 

Про це пише Вloomberg з посиланням на документ, який підготували чотири європейські країни, які межують з Росією.

У документі країни-члени ЄС закликають використовувати спільні запозичення, дозволити Європейському інвестиційному банку витрачати кошти на основні оборонні потреби і співпрацювати з європейськими партнерами за межами блоку, що, вочевидь, є відсиланням до Великої Британії.

Литва, Естонія, Латвія та Польща, які очолили ініціативу із захисту України від вторгнення РФ, наводять оцінки, згідно з якими поточні військові витрати країн-членів ЄС у 2024 році становитимуть близько 326 мільярдів євро. Ця цифра має подвоїтися, якщо "блок хоче досягти цільового показника витрат на рівні не менше 3% ВВП, а також бути готовим до «непередбачуваних ситуацій у військовій сфері".

Зараз ЄС готує нову оборонну стратегію, і лідери блоку мають неофіційно зустрітися в понеділок у Брюсселі, щоб надати свій внесок. Цей проєкт має бути розроблений у березні, а ухвалити його мають до кінця року. 

Хоча більшість країн-членів погоджуються з необхідністю капітального оновлення оборонного потенціалу, промисловості і загальної готовності ЄС, члени блоку мають різні погляди на те, як це зробити. Деякі країни, зокрема Німеччина, тривалий час чинили опір використанню спільних запозичень на оборонні цілі. 

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла, що ЄС повинен інвестувати щонайменше 500 мільярдів євро протягом наступного десятиліття в оборону, але в документі, з яким ознайомилося Bloomberg, йдеться, що існують негайні потреби, які не можуть чекати до наступного бюджетного циклу в 2028 році.

У документі чотирьох країн попереджається, що Росія вже почала нарощувати свої військові сили та виробляє втричі більше артилерійських снарядів, ніж Європа та США разом узяті. Блок також стикається з іншими проблемами через залежність ланцюжка поставок від Пекіна та поглиблення зв’язків Москви з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю.

Згідно з документом, вимоги ЄС включають щонайменше 50 мільярдів євро для збільшення виробництва артилерії та стратегічних запасів.

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