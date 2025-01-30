Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути з війська. Ось що відбувається
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути з війська. Ось що відбувається
Намібійський геноцид
Намібійський геноцид
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
У Вашингтоні поблизу аеропорту імені Рейгана пасажирський літак зіткнувся з гелікоптером. Загинули десятки людей (оновлено)
У Вашингтоні поблизу аеропорту імені Рейгана пасажирський літак зіткнувся з гелікоптером. Загинули десятки людей (оновлено)
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Кличко у відеозверненні до Зеленського звинуватив голову КМВА в спробі узурпації влади
Кличко у відеозверненні до Зеленського звинуватив голову КМВА в спробі узурпації влади
ГоловнаСвіт

Швеція передає великий пакет допомоги Україні на понад мільярд доларів

Це найбільший розмір допомоги для нашої держави від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Швеція передає великий пакет допомоги Україні на понад мільярд доларів
Міністр оборони країни Пол Йонсон
Фото: EPA/UPG

Швеція оголосила про надання Україні 18-го пакету військової допомоги на 13,5 млрд шведських крон ($1,23 млрд), передає видання Dagens Nyheter.

Міністр оборони країни Пол Йонсон зауважив, що це найбільший розмір допомоги для нашої держави від початку повномасштабного вторгнення РФ. За словами Йонсона, зараз ініціатива у війні належить Росії, і він вважає, що Європа має взяти на себе велику відповідальність за підтримку України.

Підписуйтесь на наш Google News

«Ми фінансуємо, серед іншого, українські інвестиції у безпілотники та далекобійні ракети», – зазначив міністр і додав, що йдеться про 90 млн доларів підтримки.

Шведські збройні сили передадуть обладнання. Також наша держава отримає 16 бойових катерів, 1500 протитанкових ракет, 146 вантажівок та 200 протитанкових гранатометів.

  • Минулого місяця стало відомо, що Швеція і Данія об'єднують зусилля і купують партію БМП у BAE Systems Hägglunds на 25 мільярдів шведських крон. Це близько 115 бойових машин для Данії та 50 для Швеції, а також 40 сучасних CV90 для України.
  • У грудні 2024-го заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергій Боєв обговорив зі шведською делегацією на чолі з бригадним генералом Йоганом Аксельссоном пріоритети на 2025-2026 роки та формати співпраці Швеції з українським ОПК.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies