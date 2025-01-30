Швеція передає великий пакет допомоги Україні на понад мільярд доларів

Швеція оголосила про надання Україні 18-го пакету військової допомоги на 13,5 млрд шведських крон ($1,23 млрд), передає видання Dagens Nyheter.
Міністр оборони країни Пол Йонсон зауважив, що це найбільший розмір допомоги для нашої держави від початку повномасштабного вторгнення РФ. За словами Йонсона, зараз ініціатива у війні належить Росії, і він вважає, що Європа має взяти на себе велику відповідальність за підтримку України.
«Ми фінансуємо, серед іншого, українські інвестиції у безпілотники та далекобійні ракети», – зазначив міністр і додав, що йдеться про 90 млн доларів підтримки.
Шведські збройні сили передадуть обладнання. Також наша держава отримає 16 бойових катерів, 1500 протитанкових ракет, 146 вантажівок та 200 протитанкових гранатометів.
- Минулого місяця стало відомо, що Швеція і Данія об'єднують зусилля і купують партію БМП у BAE Systems Hägglunds на 25 мільярдів шведських крон. Це близько 115 бойових машин для Данії та 50 для Швеції, а також 40 сучасних CV90 для України.
- У грудні 2024-го заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергій Боєв обговорив зі шведською делегацією на чолі з бригадним генералом Йоганом Аксельссоном пріоритети на 2025-2026 роки та формати співпраці Швеції з українським ОПК.