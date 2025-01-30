ЗМІ: норвезька євроскептична партія йде з уряду через питання енергетики

Центристська партія має вісім місць в уряді Осло, зокрема портфелі міністрів фінансів, оборони та юстиції.

Євроскептична Центристська партія Норвегії вийде з уряду в четвер через розбіжності з коаліційним партнером ‒ Лейбористською партією ‒ щодо ухвалення енергетичної політики ЄС.

Про це пише Reuters з посиланням на громадського мовника NRK та щоденну газети VG, які зі свого боку посилаються на анонімні джерела.

Центристська партія, яка перебуває при владі з 2021 року, займає вісім місць у кабінеті міністрів Норвегії з 20 осіб. Політсила має міністрів фінансів, оборони та юстиції, а Лейбористська партія займає 12 посад, що залишилися.

Якщо вихід центристів буде підтверджено, лейбористи зможуть керувати одноосібно в уряді меншості до парламентських виборів у вересні. Лейбористи заявили, що Норвегія повинна підтримувати добрі відносини з ЄС через загрозу торговельної війни між Європою та Сполученими Штатами.

Лейбористи хочуть, щоб Норвегія, яка не є членом Європейського Союзу, прийняла директиви блоку щодо споживання відновлюваної енергії, енергетичної ефективності в будівлях і підвищення загальної енергоефективності, заявили міністри уряду.

Центристська партія виступає проти всіх трьох директив, які, на її думку, підірвуть автономію Осло і стверджує, що експортер електроенергії та газу Норвегія повинна натомість прагнути повернути повноваження щодо регулювання від Європейського Союзу.

Двопартійний лівоцентристський уряд меншості Норвегії відстає від правих партій за опитуваннями громадської думки.