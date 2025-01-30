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У французьких Альпах через сходження лавин загинуло 5 лижників

Усі жертви каталися поза трасами.

У французьких Альпах через сходження лавин загинуло 5 лижників
Фото: EPA/UPG

Лавина у Французьких Альпах забрала життя чотирьох норвезьких лижників, яких зніс позатрасовий поток снігу та льоду в південно-східному регіоні Савойя. 

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на правоохоронців.

Також у середу окрема лавина поблизу Шамоні, у регіоні Верхня Савойя, забрала життя швейцарського лижника.

Норвезькі жертви були частиною групи з семи лижників, які потрапили під лавину в Валь-Сені, на кордоні з Італією.

Троє загинули на місці, а ще одна жінка померла у лікарні Греноблі після зупинки серця та сильної гіпотермії. Решта троє не постраждали.

Усі вони мали лавинні маяки, оскільки займалися лижним туризмом поза трасами, сказав мер Валь-Сені Жак Арну. “Це була лавина величезних розмірів, яка зійшла за межами лижної зони”, ‒ додав він.

Жертвою лавини у Верхній Савойї стала 30-річна жінка, яка каталася на лижах поза трасами на північному схилі Егюйєт-де-Позетт на гірському масиві Монблан. З нею був батько, який не постраждав, і брат, якого доставили в лікарню для обстеження. Лижники мали трансивери та протилавинні подушки безпеки, додали у прокуратурі.

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