Адміністрація Трампа скасувала рішення, яке захищало 600 тисяч венесуельців від депортації

Йдеться про розпорядження Байдена продовжити термін депортації з квітня 2025 до жовтня 2026.

Адміністрація президента США Дональда Трампа скасувала рішення, яке захищало близько 600 тисяч венесуельців від депортації.

Про це заявила міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем, пише DW.

Попередник Трампа Джо Байден розпорядився продовжити термін депортації з квітня 2025 року до жовтня 2026 року.

Ноем повідомила телекомпанії Fox News, що вона скасувала продовження, надане адміністрацією Байдена. Документ також давав венесуельцям доступ до дозволів на роботу через програму тимчасового захищеного статусу (TPS).

Трамп уже намагався заблокувати програму під час свого першого терміну в 2017-2021 роках, але цей крок зупинили федеральні суди.

У середу Ноем заявила, що працює з держсекретарем Марко Рубіо, щоб знайти способи депортувати венесуельців та мігрантів з інших країн, які обмежують кількість депортованих.